Semov y ayuntamiento de La Paz reciclan vehículos en desuso para adquirir equipo de oficina

-En total se han “chatarrizado” 100 vehículos viejos u obsoletos y se han vendido más de 108 toneladas de residuos metálicos ferrosos.

Con el objetivo de promover una administración pública más sustentable y amigable con el medio ambiente, el Gobierno del Estado de México y el ayuntamiento de La Paz, lograron el reciclaje de vehículos municipales en desuso, con los que se recuperaron 30 toneladas de metales comercializables.



La venta de los residuos permitió adquirir archiveros, gavetas metálicas, y sillas ejecutivas y fijas para equipar oficinas municipales. Esta acción es resultado del Programa de Reciclaje de Vehículos en Desuso de Patrimonio Municipal, promovido por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez en los municipios mexiquenses.



Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, indicó que a la fecha se han “chatarrizado” 100 vehículos viejos u obsoletos que representan más de 108 toneladas de residuos metálicos ferrosos; con los recursos obtenidos se brinda un servicio más digno a la ciudadanía, sin un costo adicional para la administración local.



Con este programa, unidades que cumplieron su vida útil o que quedaron obsoletas fueron entregadas a la empresa Trituradora San Gabriel quien se encaró del desmantelamiento y limpieza de residuos internos para su venta; además del beneficio ambiental, esta acción permite liberar espacios públicos.



Martha Guerrero Sánchez, Presidenta Municipal de La Paz, aseguró que programas como este demuestran la sensibilidad del Gobierno del Estado de México por fortalecer la función pública y el desarrollo municipal.