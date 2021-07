“No es venganza”, dice AMLO sobre consulta para enjuiciar expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la consulta para enjuiciar a presidentes sea un acto de venganza y señaló su deseo para que se pueda convertir en algo vinculatorio.

“Ojalá se pueda hacer una reforma y que esté tan alto el porcentaje para que la consulta pueda ser vinculatoria”, declaró Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

De la misma manera el mandatario aseveró que aunque fue el Ejecutivo el que presentó la iniciativa, él no votaría a favor y manifestó que él mismo se someterá al juicio de la población, mediante la revocación de mandato.

“No es una asunto de venganza, yo me voy a someter a la revocación de mandato en marzo y allí no hay porcentaje válido de participación, si pierdo me voy, no es un asunto cuantitativo”, señaló AMLO.