PRI de Tabasco en crisis: Katia Ornelas

La priísta reconoció que hay ausencias en su partido, no hay interés en sacar adelante al tricolor.

La diputada del PRI, Katia Ornelas Gil, reconoció que en su partido hay crisis, hay ausencias de políticos, de convicción, de formación y creatividad, por lo que aunque lo diga ella, no es personal, señalando que es una crítica para mejorar al tricolor.



Desconoce si desaparecerá el tricolor a nivel nacional, pero en lo local sí tiene un gran riesgo de perder el registro en 2024.



Señaló que hay muchos priistas que no asisten a las reuniones porque no hay invitaciones, no hay proyecto ni propuestas, ni inclusión ni madurez.



“Y mientras siga existiendo una visión tan cortita, tan pequeña, pues difícilmente vas a poder mantener por lo menos el voto que sacaste en el proceso electoral pasado; de pronto se les olvida en dónde están, en qué condiciones están y en qué estado están”.



No quiso opinar si se requiere un cambio de la dirigencia estatal, porque la ven como disidente, pero esa opinión la debe dar la militancia.