AMLO se plantea demandar al abogado de García Luna por daño moral

Si es posible realizar la demanda, lo obtenido se donará a víctimas de Felipe Calderón.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que evalúa denunciar por daño moral a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, y a quienes resulten responsables durante el juicio que se realiza en Nueva York al exsecretario de Seguridad Pública.



“Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México y esto tiene que quedar muy claro. (…) No acepto que se ponga en duda mi honestidad, porque es lo que estimo más importante en mi vida; está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral”, afirmó.



El dinero que reciba como reparación del daño, dijo el mandatario, se dividirá entre el pago al abogado que lo defienda en Estados Unidos y un donativo a víctimas de la violencia que desencadenó la administración de Felipe Calderón Hinojosa.



“De una vez les comento que, como tengo dinero para pagar un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que cobran un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón”, explicó.



El mandatario instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, realizar un análisis y consultar con abogados a fin de conocer la vía legal más apropiada.



Recordó que el Gobierno de México interpuso una demanda para recuperar alrededor de 750 millones de dólares de García Luna y sus aliados.