Alcalde electo de Ocuilan sentenciado a 75 años de prisión

En el tiempo que llevó el proceso, el municipio ha sido dirigido bajo la figura de ministerio de ley y han existido problemáticas sociales y toma del Ayuntamiento.

A año y dos meses y medio de ser detenido, el alcalde electo de Ocuilan, Emilio Arriaga, fue sentenciado a 75 años de prisión por el delito de secuestro agravado con punibilidad autónoma cometido en contra de un adversario político. Con ello, el alcalde suplente, Wilfrido Pérez Segura, no estará impedido a asumir el cargo de manera definitiva tras fracasar dos veces en tribunales electorales.



El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) confirmó que se concluyó con el proceso judicial en contra del político emanado del otrora partido Encuentro Solidario (PES).



En audiencia, Emilio Arriaga conoció del fallo de condena donde se le impuso una multa de 582 mil 530 pesos, así como el pago de reparación de daño por más de 65 mil pesos.



Además, se les suspenden sus derechos políticos y civiles, y será acreedor a una amonestación pública.



La defensa del alcalde electo de Ocuilan alargó el proceso judicial e incluso a su vez el Cabildo de Ocuilan, en su mayoría integrado por ediles del PES, le otorgaron hasta tres licencias temporales.



Con la sentencia, Wilfrido Pérez Segura ya no estará impedido a asumir el cargo de manera permanente, tras fracasar dos veces en tribunales electorales. No obstante, de no aceptar la atribución pasa al Ejecutivo y la Legislatura, para nombrar a alguien.



El 14 de diciembre 2021, el alcalde electo de Ocuilan fue detenido en Cuernavaca, Morelos, e ingresado al penal de Tenango del Valle. Además el secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel “N” fue asegurado por el delito de extorsión el 30 de agosto de 2022.