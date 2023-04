Se inconforma AMLO por espionaje de la DEA en torno al Cártel de Sinaloa

El mandatario aclaró que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos pero siempre y cuando no implique sometimiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad ante la injerencia indebida del gobierno estadunidense a través de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) relacionada con el espionaje que realizó en torno al Cártel de Sinaloa y con la estrategia “vulgar” de filtrar información al Washignton Post de un informe del Departamento de Estado sobre presuntas diferencias entre las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.



Aunque consideró que estas acciones constituyeron una “intromisión abusiva” y de prepotencia de la DEA que no debe aceptarse de ninguna manera, subrayó que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos pero siempre y cuando no implique sometimiento. Sin embargo, en conferencia de prensa, sostuvo que no habrá una protesta formal ante el gobierno de Estados Unidos por estas indebidas actitudes. Reiteró su recelo ante el desempeño de las agencias estadunidenses recordando episodios recientes: “¿Cómo vamos a aceptar las mismas reglas y condiciones después de lo de Genaro García Luna? ¿Qué no lo premiaron allá? Estaban contentísimos con él y miren lo que resultó.



Ante la postura de Estados Unidos relacionada con la creciente presencia del Cartel de Sinaloa en la distribución de fentanilo en ese país y en el mundo, López Obrador ratificó la disposición de su gobierno a colaborar con ese país a combatir el grave problema de distribución de esta droga tan letal. Por humanismo, México mantendrá la cooperación para abatir la distribución de esta droga que, no sólo llega por nuestro país, también llega directamente a ese país o vía Canadá.



Sin embargo lanzó una aclaración fundamental sobre las prioridades mexicanas: “tenemos que garantizar primero la seguridad pública en nuestro país, queremos que en México lo que queremos que nadie pierda la vida, no haya secuestros, extorsiones, feminicidios, esa es nuestra responsabilidad fundamental y en el segundo plano, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que podamos, como buenos vecinos enfrentar el grave problema del consumo de droga en Estados Unidos, en particular atender problema del consumo de Fentanilo”



Aunque reconoció la peligrosidad que tiene el Cartel de Sinaloa en la distribución del fentanilo, mencionó también a Cartel Jalisco Nueva Generación pero además, soltó, ¿no hay carteles que la distribuyan en Estados Unidos?



López Obrador cuestionó que aún haya en Estados Unidos quienes quieran seguir con esas malas prácticas desde hace dos siglos de la doctrina Monroe. Cooperación si, pero sin sometimiento. Que no se mal interprete, ya no es el tiempo de Calderón de que se definían los programas en Estados Unidos y México se sumaba y éramos como los policías del gobierno estadounidense y se aplicaban los programas que nunca funcionaron como Rápido y Furioso.



Y agregó que ya tampoco se trata de que sea la DEA o la CÍA las que decidan sobre lo he va a ser la secretaria de Marina de la Defensa Nacional. Cooperación si, sometimiento no. Afortunadamente lo están entendiendo cada vez más, de manera especial el,presidente Joe Biden.



A pregunta expresa sobre si el informe que presentó Estados Unidos sobre el fentanilo y el,papel del Cartel de Sinaloa se le presentó previamente a la delegación Mexicana en Washington, contestó que no le informaron los funcionarios que acudieron.