The Cure, Blur y Pulp encabezan Corona Capital 2023

Para la edición 2023, el festival contará con tres días de música.

Uno de los festivales más importantes de México y de Latinoamérica, el festival Corona Capital está de regreso con una nueva edición y un increíble e imponente cartel.



Y es que como ya es costumbre, en este festival veremos a aquellas bandas extranjeras que han escrito su nombre en letras de oro y para este año nombres como The Cure y el regreso de Blur encabezan el Corona.



Para este 2023 el festival presentará tres días de auténtica fiesta en donde el público podrá disfrutar de músicos y bandas que aterrizarán en la Ciudad de México para deleitar con su talento.



Tal y como algunas cuentas de Twitter lo anunciaban, esta edición estará encabezada por grandes bandas como Blur, Pulp, The Cure, The Black Keys y The Chemical Brothers.



Serán tres días los que el Corona Capital tome dentro de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Así que ve apartando el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre de este 2023.



La venta de boletos para este gran festival que promete ser uno de los más exitosos del país se llevará a cabo el próximo 9 de junio en la venta exclusiva para clientes con tarjeta Citibanamex, con facilidad de pago de tres meses sin intereses. Asimismo, se espera que un día después la venta general se habilite a través de la plataforma Ticketmaster.