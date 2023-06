Rosa Icela Rodríguez rechaza salir del gabinete; se mantiene al frente de la SSPC

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, rechazó dos propuestas para salir del gabinete, aunque no quiso dar más detalles sobre éstas.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció que se mantendrá en su cargo hasta el último día del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Desde la mañanera de este martes 13 de junio, y a petición del jefe del Ejecutivo federal, la secretaria de Seguridad reveló que recibió dos propuestas para abandonar el gabinete; sin embargo, luego de sopesar los ofrecimientos, resolvió quedarse a trabajar por la seguridad del país.



“Hay dos propuestas y yo le pedí que por favor, me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza, un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos; así que él me propuso, me hicieron otra propuesta y le dije, me permitiera seguir en su gabinete y creo que aceptó, ¿no, presidente?



“No, no, ya hasta ahí, hasta ahí está bien. Ya dije que me quedo en seguridad, a seguridad, y protección ciudadana, aquí seguiré sirviendo a los ciudadanos y también con mis compañeros de gabinete todas las mañanas antes de las seis de la mañana hay que estar”, resaltó la funcionaria visiblemente emocionada.



Posteriormente, el presidente López Obrador comentó en tono de broma que “eran muy tentadoras” las propuestas que recibió la secretaria de Seguridad.



“Estaba tentador lo otro, jajaja, pero le agradezco mucho porque nos ayuda mucho Rosa Icela. El gabinete de seguridad es por el que todos los días nos reunimos y vamos bien y con ella, es una garantía y yo le agradezco mucho, mucho, supo entenderle, es un proceso y ya vendrán otros tiempos (…) les digo que yo fui tres veces candidato, jajajaja, o sea que les queda uuuu, mucho tiempo por delante”, subrayó López Obrador.



El presidente señaló que aun cuando en los próximos días y semanas conocerá las renuncias de quienes tienen todo el derecho de contender por un cargo de elección popular, la marcha del gobierno está asegurada debido a que se cuenta con los relevos y perfiles profesionales para sacar adelante las obras y proyectos pendientes de conclusión.