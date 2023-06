Avanza al 31% la entrega de libros de texto gratuitos en Coahuila

Hasta el momento, el Gobierno federal ha enviado 648 mil 040 ejemplares; algunos de los títulos que arribaron al estado son de primer grado y un título de segundo grado.

El Gobierno federal ha enviado a Coahuila 648 mil 040 libros de texto gratuitos, que se utilizarán en educación primaria el próximo ciclo escolar 2023-2024. Esto representa un 31% de avance si consideramos que la meta en este nivel educativo es distribuir 2 millones 074 mil 777 ejemplares, según datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Algunos de los títulos que arribaron al estado, son de primer grado (Proyectos escolares, Nuestros Saberes, Múltiples Lenguajes y Proyectos Comunitarios) y un título de segundo grado.



En preescolar, la meta son 145 mil 239 libros de texto gratuitos y hasta el 16 de junio del año en curso, no había llegado ninguno a la entidad. En Telesecundaria no han recibido cargamentos, pero la meta es 99 mil 801 ejemplares. En secundaria tampoco se ha recibido algún embarque y en este nivel, todavía no hay información de cuál es la meta.



La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), es el organismo público descentralizado de la administración pública federal que para cada ciclo escolar produce y distribuye de manera gratuita los libros de texto que requieren los estudiantes inscritos en el Sistema Educativo Nacional.