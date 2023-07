Invierten 276 MDP en mejoras hospitalarias de 14 estados

La cifra es el monto que se ha invertido durante el proceso de federalización de los servicios de salud y contempla acciones realizadas en 210 hospitales.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en 14 estados del país se han invertido 276 millones de pesos en equipos electromecánicos indispensables para la operación de hospitales y centros de salud.



La cifra es el monto que se ha invertido durante el proceso de federalización de los servicios de salud de esas entidades, y contempla acciones realizadas en 210 hospitales.



Pareciera de repente pequeñas intervenciones, pero que multiplicadas en miles pues es lo que empieza a hacer un cambio a la hora de la prestación de servicios de atención médica y que pueden hacer la diferencia, en total han sido 9 mil 446 acciones que todas y cada una de ellas representa trabajo, tiempo y esfuerzos económicos para llevarlas a cabo”, puntualizó el director del IMSS.



Se tratan, enumeró Robledo, de instalaciones eléctricas, redes de agua potable, aire acondicionado, suministro, control y distribución de fluidos energéticos, refrigeración, áreas de lavado y secado de ropa hospitalaria, suministro de gases medicinales, instalaciones hidrosanitarias, plantas de emergencia, instalación de gas natural, calderas, calentadores y distribución de agua caliente, manejo de residuos, plantas de tratamiento de agua, etcétera.



Estas acciones muchas veces no se ven, no se anuncian, no se inauguran, incluso muchas veces no significan grandes erogaciones o inversiones, pero durante mucho tiempo se dejaron de hacer y tiene que ver con elementos que tienen que ver con el buen funcionamiento de un hospital”, comentó.



En total 22 han aceptado retornar los servicios de salud al gobierno federal y ocho de ellas siguen en el periodo de diagnóstico de inmuebles e instalaciones, para determinar qué se debe reponer o reparar.



Destacan la reparación de 3 mil 227 aires acondicionados, 3 mil 171 tomas de gases de oxígeno medicinal, mil 257 refrigeradores, 670 extintores, 143 plantas de emergencia, 143 compresores de aire médico, entre otras mejoras.