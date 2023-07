AMLO a “corcholatas”: no contraten espectaculares; yo iba casa por casa

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra del gasto excesivo, pues dijo que no sirve ese tipo de publicidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su rechazo al gasto excesivo en publicidad, por lo que pidió a las llamadas “corcholatas” no hacer lo mismo que los conservadores y contratar la colocación de anuncios espectaculares.



“Que no lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual”, advirtió.



Rumbo a la encuesta mediante la cual Morena elegirá a su coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Transformación y futuro candidato presidencial, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña realizan recorridos por el país para encabezar asambleas informativas. Algunos de ellos tienen espectaculares por diversas ciudades del país, lo que ha causado quejas entre los propios morenistas debido a que se está incumpliendo con uno de los acuerdos: “comportarse de manera austera, evitar el derroche en gastos publicitarios y propagandísticos”.



El mandatario federal indicó que los participantes en el proceso interno de Morena deben decidir si quitan esos espectaculares, pero en su opinión este tipo de publicidad no ayuda.



“Si fuese por espectaculares ya hubiese levantado Xóchitl, la última encuesta que vi trae 15 puntos y vaya que le han apoyado”, comentó.



López Obrador pidió a los aspirantes no creer en los publicistas, quienes –apuntó– en realidad no conocen el sentimiento del pueblo de México.



“No tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos del pueblo de México, no conocen esos publicistas México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente, les falta recorrer el país, conocer el país, México es un mosaico cultural”, destacó.



La semana pasada, se dio a conocer un ejercicio de contabilidad de espectaculares en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México donde contabilizó 170 anuncios, de los cuales 108 eran de Adán Augusto López, 34 de Claudia Sheinbaum, 24 de Marcelo Ebrard y cuatro de Manuel Velasco. Ni Ricardo Monreal ni Gerardo Fernández Noroña tuvieron.



El presidente comentó que los anuncios pueden ser de las “corcholatas” o de los simpatizantes, pero insistió en que no haya gasto en ese tipo de publicidad porque no son tiempos de elecciones.



En su caso, recordó que cuando aspiraba a un cargo de elección él recorría a pie las comunidades y no optaba por la publicidad de las llamadas campañas de aire.



“Yo no estoy de acuerdo con el gasto de publicidad, el gasto excesivo de publicidad. Nosotros hacíamos trabajo casa por casa, yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes”, detalló.