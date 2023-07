López Obrador lamenta muerte de niña en hospital; “se castigará a responsables”

Dijo que el IMSS llevará a cabo una revisión de las condiciones del contrato con la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México.

El homicidio culposo de una niña de seis años en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se tiene que investigar y esclarecer, así como castigar a los verdaderos culpables de los hechos, estableció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Al lamentar la tragedia ocurrida el lunes por la noche en el hospital 18 del IMSS ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, el mandatario federal aseguró que en las investigaciones no habrá chivos expiatorios.



“Se va hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber chivos expiatorios, tiene que ser el que realmente es responsable” apuntó López Obrador luego de que los medios de comunicación resaltaron la detención del camillero que transportó a la hoy occisa al elevador.



El presidente señaló que hasta este momento el reporte que se tiene es el de que, derivado de la existencia de un contrato de mantenimiento a elevadores, trabajadores de la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, Sitravem, acudieron a revisar el elevador que fue reportado con fallas en su mantenimiento, pero no lo arreglaron.



“Se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento; sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse y cuando bajan a la niña que llegó enferma para atenderla de dengue, queda atrapada; entonces porque falló el elevador, estaba descompuesto. Muy triste esta situación, muy lamentable y se va a castigar a los responsables, se va abrir una investigación”, remarcó el presidente López Obrador.



Además, dijo que el IMSS llevará a cabo una revisión de las condiciones del contrato con la empresa referida y que se ofrecerán más detalles sobre el caso que terminó con la vida de la niña de seis años al quedar prensada por las puertas del ascensor.