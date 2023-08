AMLO propone “una especie de farmacia” en CDMX que tenga todas la medicinas del mundo

El presidente señaló que esta “especie de farmacia” contendría todas las medicinas del mundo en cantidades razonables.

Ante el desabasto de medicamentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de “una especie de farmacia” en la Ciudad de México para tener “todas las medicinas del mundo”.



El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles detalles sobre su nuevo plan para terminar con el desabasto de medicinas.



Sin pregunta de por medio, el mandatario mexicano dijo que propondrá a las autoridades de Salud la creación de un ‘Banco de Reserva de Medicamentos’ en la Ciudad de México que sirva de para todos los fármacos disponibles en el mercado.



“Ayer estaba yo pensando que ya para darle una salida definitiva al desabasto (de medicinas) voy a proponer que se tenga una especie de farmacia en la Ciudad de México con todas, todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte (un medicamento) en un hospital, cualquier persona pueda conseguirla ahí”, detalló AMLO en Palacio Nacional.



“Como un Banco de Reserva de Medicamentos y lo vamos a hacer. La idea es contar con todos los medicamentos, para que nunca falte ninguno” añadió.



En este contexto, el jefe del Ejecutivo recordó que las 14 entidades que ya están afiliadas al programa IMSS-Bienestar cuentas con un abasto de medicinas de más del 90 por ciento.



El mandatario mexicano dejó entrever que desconocía que la Presidencia de la República impugnó la determinación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) que le ordenó abstenerse de emitir opiniones sobre las elecciones y los aspirantes de oposición.



Tras ser cuestionado sobre este tema, el presidente López Obrador dijo que no interpondría ningún recurso jurídico para poder opinar libremente. Esto, a pesar de que la semana pasada la Presidencia interpuso en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso para desechar la resolución del INE.



“No es un asunto legal, es un asunto político. No lo voy a hacer, mientras no haya cuestiones más graves no pasa nada”, dijo en primera instancia AMLO.



Tras su respuesta, un reportero le señaló que la Presidencia ya había presentado impugnaciones ante el TEPJF, a lo que el mandatario respondió:



“Lo hacen por rutina lo abogados de aquí, ya ven cómo son los abogados”.



López Obrador se quejó del exceso de aire -y de sal- de las papitas que se venden en territorio mexicano, aunque dijo que el principal problema es el alto precio de estos productos.



“Hay mucho fraude, muchos productos adulterados, chatarra. Las papitas, que les ponen mucha sal, pero lo que duele más de las papitas es que cuestan muchísimo y le echan mucho aire”, se quejó.



Ante esto, el presidente dijo que pedirá a Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que presente un informe sobre los productos que se venden como saludables, pero que contienen altos niveles de grasas, azucares y sodio.



En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre los avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNI) y las declaraciones de exfuncionarios de Estados Unidos, quienes afirman que Estados Unidos tiene en su poder restos biológicos “no humanos”.



Durante la conferencia de prensa, el mandatario mexicano dijo que muchas familias mexicanas evitan hablar de política para no confrontarse entre ellos y que recurren a conversaciones triviales como el clima y el fenómeno OVNI.



Ante ello, reporteros le preguntaron qué opinaba sobre el tema, a lo que AMLO se limitó a responder entre risas: “Yo no me meto en eso”.