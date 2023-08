FISCALÍA EXHIBIRÁ A DELINCUENTES Y OFRECERÁ HASTA 5 MILLONES DE PESOS PARA SU CAPTURA

Como parte del inicio del programa, la FGJ y las autoridades capitalinas ofrecieron recompensas por información útil para la localización y captura de cinco presuntos generadores de violencias.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Gobierno de la Ciudad de México presentaron el “Programa de recompensas para capturar generadores de violencia”, mediante el cual se ofrecerán hasta cinco millones de pesos para quienes apoyen a la captura de personas con órdenes de aprehensión vigentes por delitos como homicidio, secuestro, narcomenudeo y otros ilícitos de alto impacto.



Ernestina Godoy, titular de la FGJ, indicó que se busca que los generadores de violencia sean llevados ante la justicia y sean juzgados y, de ser el caso, sean sentenciados por los delitos que se les imputan.



“Hoy están publicados los lineamientos en la Gaceta Oficial para este programa, y fue creado a partir de esta gran preocupación que siempre se tiene, de cómo no solamente mantener los índices bajos como los tenemos, sino aún bajar más. Queremos que no tengamos ningún tropiezo, no vamos a tener reposo hasta que tengamos una ciudad mucho más segura”.



Por su parte, el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, explicó que esta es una estrategia más para avanzar en materia de seguridad en la capital, con el objetivo de disminuir los índices delictivos.



“La idea es no dar tregua a los generadores de violencia más peligrosos en la Ciudad de México. Con esta iniciativa estamos señalando que no vamos a dejar de lanzar nuevos programas con el objeto de avanzar más y más cada día en la seguridad”.



Batres Guadarrama, puntualizó que se hace un llamado a la ciudadanía para que colaboren con información que sea valiosa para permitir dar con el paradero de los principales generadores de violencia en la CDMX, y así combatir los delitos de alto impacto que aquejan a los capitalinos en diversas zonas.



Como parte del inicio del programa, la FGJ y las autoridades capitalinas ofrecieron recompensas por información útil para la localización y captura de cinco presuntos generadores de violencias, de los cuales Godoy aseguró que se tiene probada su probable responsabilidad en delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y narcomenudeo.



Los generadores de violencia más buscados en la CDMX son: