Ley seca dejó pérdidas de hasta un 90% en restaurantes de Los Cabos

Restauranteros esperan que luego de la autorización de la venta de bebidas alcohólicas sus finanzas se recuperen.

Pérdidas de hasta un 90% en sus ventas reportan algunos restauranteros esto es debido a que la mayoría de los turistas que vacacionan en este destino acompaña sus alimentos con una bebida con alcohol, ya sea una copa de vino o cerveza.



Así lo externó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimento Condimentados (Canirac) En Los Cabos, Paloma Araos Wilkes, agregó que, la venta de bebidas con alcohol quedó suspendida desde el viernes por la tarde.



Disposición del Consejo Municipal de Protección Civil, aplicada para prevenir por los efectos que pudiera estar ocasionando el huracán Hilary, pero el sábado a las 4 de la tarde ya había pasado el peligro, por lo que los comensales empezaron a salir a los restaurantes pero no fue de su agrado no poder acompañar sus alimentos sin su bebida preferida por lo que algunos restaurantes perdieran de vender porque preferían mejor irse.



Araos Wilke comentó que el que no se pudiera vender alcohol fue un golpe a la industria restaurantera al ser temporada baja, muchas personas esperan el fin de semana para trabajar y obtener más propinas, las pérdidas en el sector fueron del 90%.



Explicó la presidenta de Canirac Los Cabos que por lo regular los meseros obtienen buenas propinas por parte de los comensales en los restaurantes, sin embargo, el que no se les pueda dar un servicio y atención completos, en este caso, negarles la bebida con alcohol de su preferencia mermó en su propina, incluso los residentes extranjeros no entienden y solo quieren tomar una copa para acompañar sus alimentos y no para embriagarse”.



Araos comentó que espera que con la reapertura para venta de bebidas alcohólicas a partir del domingo 20 de agosto se pueda tener una buena afluencia de comensales para que se recupere un poco la economía de este segmento empresarial.