López Obrador rechaza propuesta que convertiría a expresidentes en senadores

La propuesta modificaría el artículo 56 para que los mandatarios se convirtiesen en senadores sin derecho a voto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó la propuesta que busca convertir a los exmandatarios en senadores, al afirmar que él se retirará de la vida pública tras el fin de su gestión en 2024.



“Tengo que andar aclarando, ayer (martes) alguien propuso que por qué no los expresidentes pasaban a ser senadores, lo voy a decir de manera muy coloquial: zafo (estoy fuera). A mí que no me metan en eso, yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra, a mí me queda un año y 10 días, y yo ya termino”, declaró en conferencia.



El gobernante se refirió a la polémica desatada ayer, cuando el senador de Morena Alejandro Rojas Díaz, propuso una reforma constitucional para que los presidentes salientes se convirtiesen en legisladores honoríficos.



Pero López Obrador insistió en que, cuando termine su Administración el 1 octubre de 2024, él abandonará la vida pública por completo.



“Entrego la banda presidencial y me jubilo, y no acepto ningún cargo hacia delante, ni nacional, ni en el extranjero, y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político, nada, absolutamente, y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas”, aseveró.



La oposición acusó al mandatario de imponer a la próxima candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, para influir en su gestión, pero López Obrador ha asegurado que no opinará sobre asuntos públicos.



“Ya viene el relevo generacional, estoy contento también por eso, porque va haber continuidad con cambio, estoy seguro”, comentó.



“No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar completamente mi Twitter, mi ‘Face’, completamente, no voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos”, matizó.



El presidente expuso que dedicará su tiempo para escribir un libro que se publicaría dentro de unos tres o cuatro años.



“Voy a publicar a los tres años, cuatro años, después de haber entregado el gobierno, es lo que me va a llevar terminar un libro sobre el pensamiento conservador de México”, apuntó.



Por otro lado, expuso que en las próximas semanas visitará Badiraguato, Sinaloa, donde inaugurará una carretera.



“Sí voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe Y Calvo, Chihuahua, es un camino que atraviesa la sierra y que ayuda mucho a comunidades marginadas. Fue el camino, para que le demos contexto y colorido, que fui a supervisar cuando llegó la mamá de Guzmán Loera — “El Chapo”— a entregarme una carta”, recordó el mandatario.



Fue en marzo de 2020 cuando López Obrador asistió a dicha zona y ahí la progenitora del exlíder del Cártel de Sinaloa le dio una misiva, que, según medios, abogaba para la repatriación de su hijo, quien finalmente en enero de 2022 recibió cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados a narcotráfico.



López Obrador ironizó y dijo que al ser un sitio con este antecedente, sus adversarios tendrán nota, al tiempo que recalcó el camino está concluido y se va a inaugurar “y tantán”.



“Nada más que hay que ver la agenda porque este fin de semana voy al Tren Maya, el próximo voy a hacer una gira en el Estado de México y luego la siguiente semana regreso al Tren Maya y luego tengo pendiente ir a Baja California, a Tijuana, pero si voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua”, apuntó.