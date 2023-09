AMLO insiste en que Ejército sí ha colaborado en el Caso Ayotzinapa: “No es culpar por culpar”

El presidente se ausentó de la reunión que autoridades de su gobierno sostuvieron con padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, pero leyó una carta que se les entregó junto con el informe de datos solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia a la cual defendió por su colaboración dentro del caso.

Durante su conferencia de este martes 26 de septiembre, cuando se cumplen nueve años de la Noche de Iguala, el presidente López Obrador habló nuevamente sobre el caso y el malestar que tienen los padres de los normalistas de Ayotzinapa por un supuesto ocultamiento de información.



“Ellos (los padres de los normalistas) insisten de que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer estos casos”, indicó el mandatario.



El presidente afirmó que la información que se ha presentado a los padres y madres de los normalistas es toda la información que se tiene hasta este momento, y respondió a los señalamientos sobre ocultamiento de documentos.



“Yo les digo: no es cierto, así de claro”, dijo el mandatario federal este martes, a sólo unas horas de que organizaciones, activistas y universidades marchen en la Ciudad de México para conmemorar nueve años de la desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos.



López Obrador publicó una carta que le fue entregada a los padres de familia de los normalistas, con la cual le sería entregado el informe de la Sedena con datos solicitados el pasado 20 de septiembre.



Aseguró que ante la negativa por recibirlo, este martes se darían a conocer los documentos que entregó la Sedena por instrucciones presidenciales, así como los mensajes de texto que compartió el gobierno de Estados Unidos de las intervenciones a las comunicaciones de integrantes de un grupo delictivo.



El presidente López Obrador aseguró que el Ejército ha colaborado mucho en el esclarecimiento de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014



En este sentido, se dijo sorprendido por la decisión de los padres de los normalistas de no aceptar este informe, pues aseguró que no se está dando un “carpetazo” al caso, sino que se trata solo de un documento que contiene los avances hasta el momento.



Además, reiteró que su gobierno tiene el compromiso de avanzar hasta conocer la verdad y encontrar a los jóvenes. Por ello, indicó que será este martes cuando se hará entrega de dicho informe detallado que le fue entregado por la Defensa Nacional.



En la carta se hace patente el compromiso por seguir buscando escritos para no dejar duda sobre el manejo “transparente y recto proceder de esta institución del Estado mexicano”.



Imagen de archivo. Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se preparan para marchar este martes en la CDMX. REUTERS/Henry Romero



Otro punto es que la carta indica que se les proporcionarán las grabaciones entregadas por el gobierno de Estados Unidos y que están vinculadas con el caso Ayotzinapa. “Son mensajes, lo que mandaron, pues, todo”, dijo.



Así como la primera versión de la relatoría del gobierno para “ir formulando una idea que fundamentada con pruebas nos lleve a un mayor acercamiento a lo que realmente sucedió” el 26 de septiembre y en días posteriores.