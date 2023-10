AMLO plantea revisar patrimonio de altos funcionarios del Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que algunos funcionarios del Poder Judicial tienen mansiones que ni con sus altos sueldos se podrían haber adquirido.

En medio del recorte a 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó revisar el patrimonio de los altos funcionarios de este poder porque, acusó, algunos tienen mansiones que ni con sus altos sueldos se podrían haber adquirido.



El jefe del Ejecutivo federal reprochó que además de que reciben altos sueldos, los altos funcionarios del Poder Judicial quieren que el pueblo siga manteniendo sus privilegios “y se enojan, protestan y mienten”.



“Además de todo lo que reciben, porque habría que ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial, los de arriba, dónde viven, qué tienen, porque ni siquiera, eh, con esos sueldos logran tener las mansiones que tiene algunos, ni con esos sueldos, bueno, aparte de eso, todavía quieren que el pueblo los mantenga con estos privilegios y se enojan, protestan y mienten”, dijo.



El Mandatario reiteró que con el recorte de 15 mil millones de pesos no hay ninguna afectación a los trabajadores del Poder Judicial.



Asimismo, aseguró que no le preocupa que los trabajadores del Poder Judicial se vayan a huelga porque esto significaría que ya no estén liberando delincuentes.



“Ahora que dicen no vamos a trabajar, a hacer huelga, no crean que esto me preocupa mucho, esto va a significar que no van a dejar libres a delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco, no estoy exagerando ¡eh!”, destacó.



Desde principios de semana, trabajadores del Poder Judicial han salido a las calles para manifestarse en contra de la extinción de 13 fideicomisos con valor de 15 mil millones de pesos. Y han amagado con iniciar una huelga si se concreta esta propuesta.



Frente a estas movilizaciones, el mandatario mencionó que es muy válido que existan este tipo de manifestaciones y que se garantice el derecho a la libertad de expresión.



“Son capaces de mentir, es que se afecta a los trabajadores, no, a ninguno se le afecta. a ningún trabajador del Poder Judicial”, remarcó.



López Obrador insistió en la necesidad de que se reforme el Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos a través del voto popular porque ahora ni se conoce su patrimonio.



“Así está lo del poder judicial ahora, resulta que además de todo lo que reciben porque habría que ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial, los de arriba, dónde viven, qué tienen, porque ni siquiera, eh, con esos sueldos logran tener las mansiones que tienen algunos, ni con esos sueldos”, puntualizó.