Anuncia López Obrador que viene una etapa nueva y mejor para Acapulco

El gobierno otorgará 322 mil 129 apoyos directos de entre 35 mil y 60 mil pesos a familias y pequeños negocios para la reconstrucción de viviendas y locales afectados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que “viene una etapa nueva, mucho mejor para Acapulco” con la reconstrucción de los daños dejados por el impacto del huracán Otis, que dejó 50 muertos y cuantiosas pérdidas.



El mandatario anunció en su conferencia de prensa diaria, la primera que ofrece en este puerto después del azote de tormenta, que su gobierno otorgará 322 mil 129 apoyos directos de entre 35 mil y 60 mil pesos a familias y pequeños negocios para la reconstrucción de viviendas y locales afectados, y sostuvo que no habrá limitaciones presupuestales para atender a los afectados.



Los pagos, dijo el mandatario acompañado de la mayoría de los integrantes de su gabinete y de empresarios, se harán en dos exhibiciones: la primera del 8 al 21 de diciembre, y la segunda del 22 al 31 de diciembre, a través de módulos del Bienestar que se ubicarán en distintos puntos de Acapulco y de Coyuca de Benítez, que serán protegidos por elementos de la Guardia Nacional. Además, se otorgará un apoyo adicional de 8 mil pesos para limpieza, que se pagará del 29 de noviembre al 7 de diciembre.



“De una vez, a los malandros les mandamos a decir que va a estar la Guardia Nacional cuidando, para que no vayan a pararse por ahí”, declaró el tabasqueño.



“Quiero primero dirigirme a todas las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez; esta reconstrucción de Coyuca, de Acapulco, en lo general tiene como esencia, el corazón de toda esta actividad, es el que podamos reconstruir los hogares, y son más de 250 mil viviendas que necesitamos rehabilitar y eso no lo podríamos hacer solos, desde el gobierno o con las empresas constructoras”, dijo el mandatario, que añadió que los recursos para la rehabilitación de casas y locales comerciales de pequeños empresarios se darán de manera directa, para que sean empleados en un sistema de reconstrucción.



“La reconstrucción de 250 mil viviendas se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción, que no es cosa del otro mundo, porque todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, de nuestros hogares, los han hecho los integrantes de las familias”, añadió.



“Ahora todos los apoyos se entregan de manera directa, para que no haya moche, para que no haya piquete de ojo, y se entrega ese apoyo para que la gente reciba lo que por derecho le corresponde”, aseguró y dijo que “no vamos a limitarnos en presupuesto, hay dinero suficiente, lo que se necesite, no hay techo financiero, lo que se requiera para rehabilitar Acapulco y mejorar la situación de su pueblo, de Coyuca y de Acapulco.



Adelantó que para conseguir los 250 mil paquetes de enseres de casa y electrodomésticos que entregará el gobierno a los hogares afectados -que incluyen refrigeradores, estufas, ventiladores, licuadoras, colchones y otras mercancías-, el gobierno ha establecido acuerdos con empresarios mexicanos y gobiernos extranjeros, pues dijo que hasta el momento únicamente se han podido comprar 41 mil paquetes.



Dijo que la canciller Alicia Bárcena viajará a China y Corea del Sur para negociar la adquisición de los electrodomésticos necesarios para completar los paquetes faltantes, que dijo, espera que sean entregados a la población afectada a la brevedad.



“Informarle a la gente para que no se desespere, es para todos, nada más que tenemos que conseguirlos”, expresó el mandatario, quien agradeció al sector privado su apoyo para la reconstrucción y la reactivación económica del puerto.



Sobre este último punto, dijo que para su gobierno, luego de la atención a la población, la reactivación económica es lo más importante y, en el caso de Acapulco, el regreso del turismo.



“Esperamos que para Navidad estemos al 100 en todo lo relacionado con la luz para las casas y a finales de año, ojalá fuese para la Navidad, hicimos el compromiso con el licenciado Bartlett, de que esté todo el alumbrado público, lo mismo con el agua, la rehabilitación de las escuelas y seguir limpiando, recogiendo basura y limpiando Acapulco y Coyuca”, manifestó.



Añadió que hoy mismo, como parte de una ceremonia con motivo del Día de la Marina, “vamos a rendir un homenaje a los que lamentablemente perdieron la vida y vamos también a continuar en la búsqueda de quienes están desaparecidos. Un abrazo a los familiares, se les ha estado atendiendo y se les va a seguir ayudando en todo”.