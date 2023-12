Sismo en Puebla tuvo epicentro en Chiautla de Tapia

Los poblanos de varias decenas de municipios vivieron minutos de angustia.

Luego del sismo de magnitud 5.8 localizado a 25 kilómetros al sur del municipio de Chiautla de Tapia, las autoridades municipales de Acatzingo y Tepexi de Rodríguez reportaron saldo blanco.



El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reportó saldo blanco en la capital tras el sismo de magnitud 5.8 con epicentro en Chiautla de Tapia. Informó que el sistema de alertamiento sísmico se activó correctamente y permitió que la población implementara los protocolos en materia de protección civil.



Tras el temblor de magnitud preliminar 5.8 con epicentro en Chiautla de Tapia, Puebla, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a las autoridades de Protección Civil de los tres niveles gubernamentales activar los protocolos de supervisión en todas las zonas afectadas por el sismo.



El sismo ocurrido en la zona de Chiautla de Tapia preocupó a habitantes de la zona de Izúcar de Matamoros, pues recordaron los amargos recuerdo del mes de septiembre de 2017, sin embargo, hasta el momento las autoridades reportan saldo blanco, y continúan con los operativos en la zona.



De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional indicó que fue una magnitud de 5.8 a 25 kilómetros al sur del municipio de Chiautla de Tapia, ocurrido a las 14:03:37 (tiempo del Centro de México), lo que provocó que la alarma sísmica sonara y de manera inmediata se evacuara en los diferentes sitios e inmuebles.



Por su parte, la presidenta municipal Irene Olea Torres indicó que se implementó un operativo en la zona por todos los niveles de emergencia, así como de las autoridades estatales y de Protección Civil, para confirmar que todo está tranquilo, puesto que hay inmuebles que se encuentran en reparación y los trabajadores estaban en actividades.



“Todos los protocolos se aplicaron, en este momento nuestros cuerpos de seguridad y de protección están haciendo lo propio, lo importante es guardar la calma, y siempre mantengan los números de emergencia” señaló.



Cabe mencionar que existe un inmueble histórico privado en riesgo de colapso ubicado frente al zócalo de la Ciudad del cual no ha sido intervenido por los dueños, pues desde el sismo del 2017 el lugar no ha sido reparado ni demolido, pero por suerte, el lugar no se vio afectado.



​​El sismo se sintió con fuerza en la región de la Mixteca, lo que hizo que muchos salieran de sus viviendas o de sus comercios o de las oficinas de gobierno.



Los ciudadanos empezaron a publicar inmediatamente de que solo fue el susto, sin pasar a mayores por lo que inmediatamente se activaron los protocolos de revisión de protección civil en los lugares públicos.



Algunos directores de Protección Civil de los municipios de la Mixteca, dieron a conocer que solo fue el susto y que se encuentran en revisiones de las escuelas y edificaciones públicas.



El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó de manera preliminar que el epicentro se registró en el municipio de Chiautla de Tapia, con una magnitud 5.8.