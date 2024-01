Se deslinda Xóchitl Gálvez de acuerdos de dirigencia del PAN con PRI Coahuila

Tras asegurar que “sí me encabroné”, asegura que ella jamás aceptaría un condicionamiento de las carteras políticas de ese tipo.

Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, calificó como inaceptable el acuerdo político de reparto de cuotas que se firmó en Coahuila con el ahora gobernador priísta Manolo Jiménez, el cual fue ventilado por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.



La aspirante presidencial de la oposición se deslindó del referido convenio entre PRI y PAN partidos que, junto con el PRD, ahora la postulan a la Presidencia de la República y aseguró que ella jamás aceptaría un condicionamiento de las carteras políticas de ese tipo.



“Es inaceptable el contenido de ese convenio. Desde el punto de vista ético, para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice. Por supuesto que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición, las direcciones de las escuelas se tienen que asignar a las personas por su capacidad y su talento”, dijo la precandidata.



Por ejemplo, recordó que como senadora “peleé a morir para que el mejor evaluado fuera comisionado en el INAI, quien por cierto hoy es presidente, Adrián (Alcalá); quizá él no lo sepa, pero querían poner a alguien por dedazo político y yo peleé para que se pusiera al mejor evaluado. Esa ha sido mi lucha, mi lucha ha sido combatir la corrupción”.



Al reprobar dicho convenio y deslindarse del mismo, la aspirante presidencial aseguró que ella es precandidata por petición de los ciudadanos, no de los partidos políticos, quienes no la veían como su opción para competir en 2024.



“Yo estoy aquí como precandidata a la Presidencia de la República, primero porque un millón de personas firmaron por mí, yo no era la candidata favorita de los partidos políticos, yo era la candidata que salió de los ciudadanos porque se atrevió a desafiar al sistema; toqué la puerta de Palacio Nacional haciendo valer la ley”, afirmó.



“Sí quiero decir claramente que me apena que pasen estas cosas, pero conmigo van a dejar de pasar, se los digo sinceramente, se los digo a los ciudadanos”, aseguró Gálvez.



“No llegamos a la política para buscar un beneficio personal para nadie. Lo único a lo que puedes llegar a un cargo público es para cambiar las cosas es para que este país camine distinto”, insistió.



“Yo no tengo nada que ver con lo que ahí pasó. Ni estaba yo como precandidata”, dijo la aspirante presidencial.



Xóchitl Gálvez confesó que se molestó con el líder blanquiazul por dicho convenio.



“Sí lo hablamos. Entiendo que tú puedas hacer alianzas en el primer mundo se hacen, puedas negociar carteras, (por ejemplo) en Europa, el Partido Verde pide la cartera ambiental. Yo le hice sentir lo que pensaba tal como te lo estoy diciendo a ti, Joaquín, con esa misma claridad que me caracteriza y pues, sí me encabroné con lo que pasó”, comentó Gálvez al entrevistador.



La aspirante de la oposición reconoció que Morena intentará golpearla políticamente con esa situación.



“Va a tratar de meterme en el mismo saco de hacer este tipo de acuerdos, pero la gente que me conoce sabe que es absolutamente falso, yo no tengo ni jamás he firmado ningún tipo de acuerdo de ningún tipo”, aclaró.



“A mí, los partidos no me han pedido absolutamente nada a cambio, soy la candidata de los partidos por un proceso ciudadano abierto que hicieron, pero en ningún momento se me ha condicionado a algún tipo de cartera, de espacio, de nada, lo digo mirando a los ojos a los ciudadanos, no he sido condicionada y jamás lo hubiera aceptado, jamás hubiera aceptado ningún tipo de condicionamiento para poder ser la candidata o la precandidata a la Presidencia de la República”, expresó.