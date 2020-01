Congreso estadounidense aprueba limitar las acciones de Donald Trump en Oriente Medio.

Al ser una resolución concurrente, la norma no necesita la aprobación del mandatario y tampoco pasará por el Senado para ser aprobada, pero no se convertirá en ley. Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, insistió en que la resolución “tiene verdaderas agallas” porque “es una declaración del Congreso de Estados Unidos”, y a pesar de que pareciera limitar el poder de Trump, no lo detendría de iniciar una guerra contra Irán.

Previous Megasimulacro se llevará a cabo el 20 de enero