LÓPEZ OBRADOR ASEGURA QUE SUS HIJOS DEBEN SER CASTIGADOS “SI ESTÁN EN UN NEGOCIO ILÍCITO”

El mandatario aseguró que a los culpables de corrupción se les debe de castigar conforme dicte la ley.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es mala la polémica, si es con respeto, “nada más que no mienten madre”, ni que se involucren con familiares ya que a sus hijos los están culpando de qué están metidos en actos de corrupción, y por ello se descarriló el Tren Maya. A pregunta expresa, dijo que el debate debe ser de sus acciones de gobierno.



“Por eso, tenemos que estar informando, informando y no es mala la polémica, nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, no con mis hijos”, enfatizó.



Fustigó que se relacione a sus hijos mayores de edad en presuntos actos de corrupción como la venta de balasto de mala calidad para el Tren Maya y en caso de que se compruebe, deben ser castigados como cualquier ciudadano.



“Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano, aquí lo planteo, aquí lo planteo, desde que llegué al gobierno”, recalcó.



“Ah, pero, ir a presentar una demanda en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi, casi, culpando del descarrilamiento del tren, a mis hijos, porque el balasto que vendieron, no es de buena calidad, y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos, de malolandia. Ese es el conductor este que dice, tú mientes”, resaltó.



Por otro lado, adelantó que exhibirá los contratos y las empresas que tenían privatizadas las farmacias de los hospitales públicos del Estado de México.



Señaló que también se informará sobre los avances en la recuperación del ISSSTE, cuyos servicios médicos estaban subrogados.



El Presidente dijo que la próxima semana, acompañado por 23 gobernadoras, gobernadores y el jefe del Gobierno de la Ciudad de México, y partidos aliados, expondrán los avances de la federalización del sistema de salud por medio del programa IMSS-Bienestar.



López Obrador aseguró que pese a las críticas, como contra la Mega Farmacia, se avanza para contar con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, con médicos, especialistas, medicinas y atención gratuita.