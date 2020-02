Ex colaboradores de Mancera huyen del país

Por alguna razón es por la que sus colaboradores se esconden, los hermanos Julio César y Luis Serna Chávez, ex colaboradores de Miguel Ángel Mancera cuando fungió como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, huyeron del país, ya que temen ser detenidos por malversación de recursos económicos.

De acuerdo con La Crónica, integrantes de su equipo aseguran que no han sabido de ellos en los últimos meses. Ya no han recibido instrucciones y en la última conversación que sostuvieron con el particular y jefe de Oficina de Mancera se les pidió manejarse con bajo perfil.

Julio, amigo de Mancera desde la infancia, dejó de tener actividad desde finales del 2018, cuando comenzó la transición del nuevo Gobierno; en tanto que Luis, quien fue el encargado de la agenda del exmandatario perredista, dejó de publicar en Twitter y Facebook desde octubre de 2019.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza una investigación contra Luis Serna por un supuesto lavado de dinero y evasión fiscal, pues incluso habría actuado como prestanombres de Mancera para permitir la acumulación de bienes inmuebles.

Asimismo, el rotativo señaló que las casas, departamentos y otros activos no declarados, permitirían a Mancera reportar fiscalmente presuntos ingresos por al menos 6 millones de pesos mensuales, por concepto de arrendamientos inmobiliarios.

En el caso de Julio César , fue inhabilitado en septiembre pasado por 10 años para trabajar en el servicio público, luego que la Secretaría de la Contraloría General detectó irregularidades durante su administración al frente de la Central de Abasto.