AMLO rechaza que pena de muerte sea la solución, “estoy a favor de la paz y la justicia”

De acuerdo con los diputados, esta pena sería aplicable para aquellos que violen y maten a su víctima, aunque los estudios en Estados Unidos han arrojado que los estados donde se aplica pena de muerte no tienen un índice menor de delitos que donde no hay dicha pena.

“Yo no creo en la pena de muerte. No creo que sea una alternativa. Creo en el ser humano, considero que no sea una solución lo de la pena de muerte” dijo AMLO en su conferencia matutina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó respecto a la propuesta que el día de ayer realizaron diputados del PVEM y algunos de Morena sobre imponer pena de muerte a feminicidas y dijo que no está a favor, pues no representa una solución.

