Empleados del Poder Judicial de la Federación protestan contra Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

“Eres un traidor a la patria”, lo acusan desde el Ángel de la independencia, donde cerca de 400 personas exigen respeto a la autonomía del PJF.

Empleados del Poder Judicial de la Federación, entre ellos magistrados de diversas partes de la república, arremetieron contra el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, a quien llamaron “traidor a la patria”.



En una concentración realizada en el Ángel de la Independencia, cerca de 400 personas le dijeron a Zaldívar que independientemente de los resultados que arrojen las investigaciones en su contra, la comunidad judicial ya lo juzgó.



“Arturo Fernando Zaldívar Lelo de la Rea, independientemente de que las autoridades te investiguen, te digo que eres un rastrero, la comunidad jurídica ya te está juzgando, eres un traidor, has cambiado la toga por un chaleco, viniste a dinamitar al Poder Judicial desde dentro y usaste tu cargo para ello”, recriminó Fernando Migues, representante del movimiento ‘Justicia Libre’.



Tras sus palabras, las y los asistentes corearon al unísono “traidor” “traidor” “traidor”.



Los asistentes a la concentración exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respeto a la división de poderes y a la autonomía del Poder Judicial de la Federación.



El magistrado séptimo de circuito en la Ciudad de México, Marcopolo Rosas Vaqueiro, dijo que este gobierno busca amordazar a los poderes, por lo que llamó a las y los ciudadanos a manifestarse en contra.



“¿Qué puede ser de una nación si uno de los poderes está amordazado? ¿Cuál va a ser el contrapeso? Amamos profundamente a este país y deseamos que los anhelos de la Constitución se respeten y que no haya una persona o un grupo que venga y la pisotee. Sigamos siendo fuertes y resistamos para que no acabemos en una esclavitud”, declaró.



En su oportunidad, Reynaldo Manuel Reyes Rosas, Magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, aseguró que, pese a las presiones, son más las y los jueces que juzgan con imparcialidad e independencia.



“Los verdaderos jueces no podemos transformarnos en títeres y en marionetas de otros. La Constitución, aunque la contradigan, sí es la Constitución, y la ley sí es la ley. Los jueces no somos simples voceros de la ley, nuestra tarea es someter al marco constitucional los actos y omisiones de toda autoridad arbitraria. Somos más los juzgadores cuya integridad permanece intacta, y los que no permitimos la imposición para resolver bajo consignas”, declaró.



Por su parte, el magistrado de Michoacán, Víctor Hugo Díaz Arellano, recordó que “el Poder Judicial ha sido atacado de manera sostenida”, y enlistó la reforma para desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial, la reforma a la Ley de Amparo que faculta al Presidente para liberar a criminales, la reforma que busca desaparecer al Consejo de la Judicatura, y la reforma que plantea la elección de jueces y ministros por voto popular



“Pese a lo anterior los jueces y ministros seguiremos de pie y con la frente en alto



Un juzgador que no es imparcial será el mandadero de alguien, pero nunca un juzgador independiente”, sentenció.



Los asistentes también pidieron respeto para Norma Piña, para Xóchitl Gálvez, para María Amparo Cazar, y para Denise Dresser.



Finalmente, Patricia Aguayo Bernal, secretaria del décimo tribunal colegiado, aseguró que la manifestación de este domingo no respondió a la búsqueda de privilegios o al mantenimiento de altos salarios.



Al término del evento, las y los asistentes se retiraron al grito de “el poder judicial, contrapeso nacional” y “la gente se pregunta, esos quiénes son, somos los garantes de la Constitución”.