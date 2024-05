Se suman cientos contra del maltrato animal en Pachuca

Los inconformes expusieron que deben garantizarse condiciones de protección de los animales.

Integrantes de organizaciones civiles defensoras de los derechos de los animales marcharon por cuarto año consecutivo por las principales calles de Pachuca, Hidalgo, para protestar contra el maltrato animal en el estado.



Los inconformes salieron del Bioparque de Convivencias con dirección a la Avenida Revolución hasta arribar la glorieta de Revolución para dirigirse al Reloj Monumental y posteriormente caminar por la calle Guerrero hasta la explanada de Plaza Juárez.



Los manifestantes exigieron que se prohíba la venta de animales en tianguis y mercados del estado, además de prácticas como la tauromaquia, la cual atenta contra los derechos de los animales, y por ello no pueden tolerar este tipo de acciones en la entidad.



Al finalizar la marcha, pidieron la formalización de un padrón de animales de compañía en el estado, así como capacitación a los agentes policiacos para atender a los animales maltratados, cierre definitivo del refugio de Actopan, así como el cierre de la Plaza de Toros para que no se sigan repitiendo acciones como las corridas de toros.



Con consignas como “animal, no estás solo, el pueblo te respalda”, así como “la azotea no es hogar”, los manifestantes expresaron que las prácticas de violencia y maltrato animal en la entidad no pueden repetirse, ya que vulneran sus derechos, y por ello deben defenderse los derechos de los animales.



Asimismo, los animalistas manifestaron que deben consolidarse acciones de protección para los animales, y por ello pidieron la intervención del gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, para que se garanticen condiciones de desarrollo integral para los animales y que no se vulneren los derechos seres de compañía.