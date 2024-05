MC se posicionará en Campeche, asegura Máynez

“Lo que hemos construido y alcanzado empezó en Campeche hace tres años y hoy es un movimiento nacional”, afirmó Jorge Álvarez Máynez.

El abanderado de MC expuso que pese a las intenciones de los buitres de la política para sacarlo a la mala de esta elección, seguirá de frente y callará bocas poniendo a Movimiento Ciudadano como un partido ganador en varios estados entre ellos Campeche.



Señaló que pese a las pretensiones de la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, para sacar a Elíseo Fernández de la contienda electoral, su nombre estará en las boletas y arrasará en los próximos comicios.



Recordó que la gobernadora de Campeche integró un expediente judicial para sacar a Elíseo Fernández, exalcalde de esta capital y ex candidato de MC a la gubernatura y quien obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones de hace tres años de estos comicios y si bien es cierto que las autoridades electorales le quitaron el derecho a competir, eso no quiere decir que no vaya a tener la mayoría de votos el próximo 2 de junio.



Álvarez Máynez estuvo también en Ciudad del Carmen, dónde encabezó el cierre de campaña de los candidatos a diputados locales y presidencias donde “El Choncho” Fernández, hijo de Eliseo Fernández de apenas 10 años, convocó a los campechanos a votar “en contra de Layda y sus foráneos” que han saqueado Campeche y han propiciado que aumente la delincuencia.



“El Choncho” ha realizado la campaña territorial en representación de su papá, Elíseo Fernández, en contra de quien existen varias órdenes de aprehensión por presuntos actos de corrupción y homicidios de sus ex colaboradores. Supuestamente se encuentra en el extranjero y hasta antes de que el INE lo inhabilitara para contender hace dos semanas, solo realizó campaña por redes sociales y con el apoyo de su hijo.



El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, alertó que en tres años el PRI y Morena harán alianza en Campeche, para detener al partido que representa.



Álvarez Máynez consideró que el movimiento naranja desde la entidad hoy se refleja a nivel nacional y sostuvo que van por la mayoría en el Congreso del estado para “correr a los foráneos”.



“Se va a necesitar mucho más para detenernos porque ahora somos cientos de miles en Campeche y somos millones en todo México (…) Si le ganamos la mayoría del Congreso a Layda (Sansores), vamos a poder correr a los foráneos desde ahora, y amarrarle las manos a la corrupción de su gobierno”, aseveró.