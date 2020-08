Esteban Moctezuma reta a la CNTE

El titular de la SEP dijo que no hay plazas automáticas para normalistas, estas se dan por concurso porque así lo establece la Constitución, y “no es un asunto de negociación”

Durante la conferencia diaria vespertina en Palacio Nacional, la Secretaría de Educación Pública en voz de Enrique Quiroz Acosta, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP, aseguró que no hay plazas automáticas a normalistas, por lo que la asignación de docentes al servicio educativo nacional debe realizarse conforme a la ley.

“La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y la ley para el sistema de carrera de maestros establecen con toda claridad que la admisión al sistema educativo se realiza mediante concursos transparentes, no es un asunto de negociación sino de aplicar lo que mandata la ley”, dijo Quiroz Acosta.

El secretario Esteban Moctezuma Barragán detalló que la ley establece que el número de vacantes en las escuelas normales del país va relacionado con la demanda futura de los docentes. Y reveló que al año la SEP contrata 45,000 nuevos maestros para las escuelas de educación básica y media superior, aunque esto se vio afectado en el presente año la pandemia por Covid-19.

“El número de lugares que se deben de abrir en las normales es precisamente un número relacionado con la demanda futura de los egresados porque si estamos abriendo una proporción de cuatro a uno pues muchas personas que estudian su carrera normal después no pueden concretar sus aspiraciones de tener una plaza magisterial”, dijo el titular de la SEP.

“Entonces lo verdaderamente justo es lo que ahora trae la ley que dice que se van a abrir lugares en las normales relacionadas con la demanda futura de maestros para precisamente pues tener una compatibilidad entre egreso y contratación”, aclaró el titular de la SEP.

Esta afirmación tiene lugar después de que este lunes profesores de la Sección 18 del estado de Michoacán, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE), se instalaron en plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México, en demanda precisamente de plazas docentes.