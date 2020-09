No se abandonarán estados que dejaron Conago: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aclaró que no hay ruptura con los gobernadores que decidieron salir de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y apuntó que no se abandonarán estos estados, pues la Federación seguirá cumpliendo sus obligaciones.

En su conferencia matutina, AMLO explicó que no van a faltar recursos estatales y se van a entregar las participaciones puntualmente. Ante esto, pidió a los ciudadanos de dichas entidades no preocuparse por los recursos que se destinan a sus estados.

“Que no se preocupen los habitantes de estados donde los gobernadores han decidido libremente no participar en la Conago, eso no significa ninguna ruptura ni ningún abandono de parte nuestra”, mencionó el jefe del ejecutivo.

Así mismo, aseguró que en este sexenio se dará libertad plena a los gobernadores, claro ejemplo es que 10 de ellos, todos de oposición, decidieron no formar parte de Conago.