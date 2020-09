EL PAÍS EN RIESGO POR AHORRARSE UNOS PESOS EN SEGURIDAD DEL PRESIDENTE

Por Juan Bustillos

Es probable que sólo se trate de impactar a la opinión pública para aumentar el raiting del presidente López Obrador, pero aún siendo una propuesta seria la de recortar en 98 por ciento el gasto en su seguridad personal, los diputados están obligados a no aprobarla y echarla al bote de la basura porque hasta ellos entienden que podrían colocar al país en la peor situación imaginable en tiempos de polarización política y social, pero también de crisis económica, de salud y seguridad.

Si ya es difícil entender que el presupuesto del año en curso para resguardar su integridad sólo sea de 56 millones 224 mil pesos, no hay calificativos para la descabellada propuesta del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de que en 2021 se destine únicamente un millón 45 mil pesos, es decir, 120 mil 833 pesos con 33 centavos al mes o lo que es lo mismo cuatro mil 27 pesos 77 centavos diarios.

Estas cantidades ridículas, presupuestadas para garantizar la integridad del jefe de las instituciones en 2021, pueden servir para hacer demagogia en la conferencia mañanera, en la plaza pública o en las benditas redes sociales, pero en la vida real, aunque provoquen la carcajada nacional y den paso a especulaciones de todo tipo, son invitación a desestabilizar al país.

Si Arturo Herrera no tuvo el valor de contradecir a su jefe y convencerlo de la valía para México de que su presidente, se llame como se llame y provenga del partido que sea, esté probablemente resguardado, como cualquier otro jefe de Estado en el mundo, alguien con un mínimo de cordura en la bancada de Morena, quizás Porfirio Muñoz Ledo, deberá impedir la aprobación de esta propuesta insensata, para no usar otro calificativo.

Está bien que el presidente se crea el cuento de que el pueblo lo cuida y que por ello no hay razón para temer por su integridad, pero los diputados federales deben demostrar amar al país y en consecuencia detonar la propuesta jalada de los pelos de permitir que López Obrador recorra el territorio nacional invitando a desquitarse a quienes ha pisado los callos y a los que se sienten amenazados, que no son pocos, algunos muy poderosos con dinero de sobra para permitirse cualquier locura.

Si a él no le importa su seguridad, sí al resto de la ciudadanía porque en un sistema como el nuestro y, más aún, con la centralización del poder en su persona, cualquier incidente que sufriera, del nivel que fuese, daría paso a una disputa por el poder, cuyo antecedente más reciente es la revolución desatada a partir del asesinato de Francisco I Madero.

Ahora bien, tranquilicémonos porque tal vez se trata sólo de una propuesta cosmética para ganar reconocimiento y contar con un elemento más que restregarnos a diario en las mañaneras o en los videos de sábados y domingos, y que el fondo de tan insensata propuesta esté que la responsabilidad verdadera de su seguridad no correrá a cargo de sus ayudantes, sino de las Fuerzas Armadas, en donde aún están los elementos del ex Estado Mayor Presidencial.

Si es así, bien por el ahorro en el presupuesto de la Presidencia, pero no estaría por demás que alguien, el secretario de Hacienda, el presidente o el coordinador de la bancada de Morena en el Senado lo explique.

El país no está como para darse el lujo de una lucha por el poder sólo porque López Obrador quiera presumir estar dispuesto a jugarse la vida por ahorrarse unos pesos para usarlo en vacunas, en sus programas asistenciales o en Santa Lucía, Dos Bocas o el Tren Maya.

Eso se llama demagogia; no es lo mismo desaparecer subsecretarías, aún las de Gobernación, que permitir al presidente exponer su vida en todo momento.

Aún resguardado por las Fuerzas Armadas necesita a su lado a sus leales, los que estarían dispuestos a cambiar su vida por la suya en las calles y en las giras, o en la puerta de su recámara en Palacio Nacional o de su departamento en Copilco, y hasta estos y sus familiares necesitan un decoroso modo de vida.