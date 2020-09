RICARDO ANAYA ESTÁ ENTRE LOS 70 INVESTIGADOS POR LA UIF

Santiago Nieto Castillo admitió que tras la denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya, se investiga al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, quien en días pasados anunció su reaparición de cara a las elecciones de 2021.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, admitió que tras la denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya hace casi un mes, investiga al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, quien en días pasados anunció su reaparición en la vida pública del país, de cara a las elecciones de 2021.

“En la denuncia que presentó el señor Lozoya, que en realidad es una denuncia de hechos propios, pero la Fiscalía le dio carácter de denuncia, vienen relacionadas denuncias a personas físicas y morales; la Unidad está revisando las 70 personas, incluyendo Anaya, a efecto de verificar si la información es correcta o no lo es”, señaló después de reunirse con trabajadores y dirigentes de Morena.

Al ser cuestionado sobre las investigaciones y denuncias en torno al caso del exdirector de Pemex, él mismo sujeto a procesos penales, Nieto señaló que la UIF ya inició una nueva carpeta en la que se hace referencia a las personas físicas y morales que menciona Lozoya en su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“La unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas para ver si existe alguna actividad irregular y, en su caso, presentar la información ante la fiscalía”, dijo.

Nieto agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) también le solicitó información de este caso.

“Estamos integrando la información respectiva. Seguimos operando en el análisis de las 70 personas denunciadas en la declaración de hechos”, reiteró.

La investigación de la UIF se da a conocer un día después de que Anaya anunciara en redes sociales que volverá a la vida pública del país para hacer frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien fue su contrincante en las elecciones de 2018.

“Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso”, expresó el panista.

En la denuncia de hechos de Lozoya, se acusa que Anaya, como diputado federal, supuestamente recibió sobornos del gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) para votar a favor de las reformas estructurales.

Anaya niega que haya sido así e incluso presentó una demanda contra Lozoya alegando daño moral porque se le vincula con actos de corrupción. Sin embargo, la demanda fue desechada la semana pasada por un juez federal.

Este martes, Nieto dijo que en el caso de Lozoya la UIF ha procedido al congelamiento de 14 cuentas bancarias relacionadas con transferencias hechas por las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México.

También indicó que la UIF ha presentado cinco denuncias relacionadas con el caso de Lozoya. Adelantó que se prepara una sexta, que tiene que ver con el pago de 3,000 millones de pesos de Pemex a Odebrecht para la supuesta contratación de servicios, convenio que serviría para triangular recursos en una operación semejante a la llamada “Estafa maestra”.