REFORMA JUDICIAL, ¿EPITAFIO DE UN SISTEMA?

Por: José Fonseca

Seamos francos, la Reforma Judicial no interesa a la mayoría, pues muchos agobiados por la oficialista retórica, hasta confundimos Poder Judicial con las barandillas de los ministerios públicos.



La lopezobradorista Reforma Judicial y la elección de juzgadores son hechos consumado, pero, si el actual Gobierno ya detuvo a 10 mil presuntos criminales y, seguro, detendrá muchos miles más. Todos serán juzgados por un sistema de justicia penal en construcción.



Angustia el caprichoso experimento, pues recuerda a Gorbachov, quien leyó el epitafio de la Unión Soviética cuando dijo: “el antiguo sistema fue eliminado antes de que se asentara el nuevo y todo se derrumbó”. No vaya a ser el caprichoso experimento lopezobradorista el epitafio del sistema de justicia penal de México.



Huidiza la unidad de morenistas con Palacio



Pese a que la Presidenta Claudia Sheinbaum los reivindica como compañeros de lucha, cada día son las evidentes las vulgares ambiciones de personajes que riñen por atrincherar a las tribus para la disputa por el 2030.



Lástima que, por ahora, cada uno por razones distintas, ni Luisa María Alcalde ni Andrés Manuel López Beltrán, han podido o han querido reñir, ni con las envalentonadas “corcholatas”, no con los clanes del Movimiento.



Razón fundamental para que no pocos del círculo más cercano de Palacio Nacional crean que, sin importar la tóxica sombra del nogal, hace falta imponer la unidad, porque ante el reto Trump, está perdida una casa dividida.



Peligrosas inercias discursivas en CDMX



A la mayoría de los alcaldes y alcaldesas morenistas de CDMX alguien tiene que avisarles que son el Partido –o el “movimiento, si prefieren-, en el Poder y que lo han estado durante casi un cuarto de siglo en la Capital de la República.



En sus miméticos “informes” de 100 días señalan los vicios y errores que corregirán. Actúan como si todavía fueran oposición y, por ejemplo, garantizan que “ahora si habrá seguridad” o “ahora si se escuchará al pueblo”.



Peligrosas inercias, pues quienes tienen posiciones de poder en los gobiernos de CDMX, sin querer queriendo, dañan la imagen de quien gobernó la Capital de la República el pasado sexenio: la actual Presidenta de México, su líder.



NOTAS EN REMOLINO



¿De qué servirá a “la revolución de las conciencias” haber revivido a la Presidencia Imperial con su Partido Hegemónico”, si su curva de aprendizaje parece la historia sin fin? Vale la pregunta, porque en aquellos “golden years” por tantos anhelados, impensable que ni siquiera mantuvieran férreo control sobre el ambulantaje de la Ciudad de México… Los memoriosos advierten que al principio del sexenio lopezobradorista, hace siete años, se dijo que Pemex contaba con un sistema que permitía vigilar el flujo en gasoductos y oleoductos. Hasta se consignó al militar que estaba a cargo. Y, no es por intrigar, pero ¿por qué el huachicol no cedió, por el contrario, aumentó? ¿Qué hizo Octavio Romero Oropeza con el sistema? … Pese a su ateísmo, el cubano Miguel-Díaz Canel reza a la Virgen de la Caridad del Cobre para que Trump apriete el bloqueo… Reflexión de Oscar Wilde, reto hasta a los algoritmos de la IA: “El deber es lo que esperamos que hagan los demás, no lo que hacemos nosotros mismos” …