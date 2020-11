Marea roja defiende a Trump; piden que se quede en la Casa Blanca

Miles de seguidores del presidente estadunidense, Donald Trump, se manifestaron ayer en Washington para expresarle su respaldo al republicano y denunciar lo que consideran un “robo” electoral tras los comicios del 3 de noviembre.

En su trayecto desde la Casa Blanca para ir a jugar golf, Trump, que no ha reconocido la victoria del demócrata Joe Biden, saludó desde su limusina blindada a unos diez mil simpatizantes reunidos en el centro de la ciudad.

El convoy presidencial pasó frente a la Plaza de la Libertad, donde los congregados gritaban “¡Cuatro años más!, ¡Cuatro años más!”.

Una escena inusual en el corazón de la capital estadunidense, donde Biden obtuvo 90% de los votos.

Muchos de ellos agitaban banderas de “Trump 2020” y algunos portaban pancartas en las que podía leerse “Mejor presidente de la historia” o “Detengan el robo”.

«El presidente Trump merece ver quién lo apoya, sentir el amor que le tenemos”, dijo Kris Napolitana, de 50 años, quien acudió desde la cercana ciudad de Baltimore.

Otros, como Pam Ross, que condujo más de ocho horas desde Ohio, en el norte del país, vinieron desde mucho más lejos para asistir a la protesta convocada por diferentes grupos, incluyendo la milicia de extrema derecha Proud Boys.

Los demócratas “están tratando de impulsar a Joe Biden al poder lo más rápido posible porque saben que el robo de las elecciones se demostrará con el tiempo”, dijo Ross bajo su gorra rosa de “Mujeres por Trump”.

El presidente saludó en Twitter la movilización en su honor y aprovechó para reiterar sus acusaciones del supuesto fraude electoral.

Cientos de miles de personas muestran su apoyo en (Washington) DC. Ellos no tolerarán una elección amañada y corrupta!”, tuiteó por la tarde.

Su portavoz, Kayleigh McEnany, fue más lejos, refiriéndose a “más de un millón de personas”.

El tráfico vehicular fue cortado en el centro de Washington y la mayoría de tiendas fueron cerradas y protegidas con tablones, ante el temor de enfrentamientos violentos entre partidarios de Trump y sus opositores, quienes también convocaron manifestaciones.

La policía de Washington anunció que había realizado diez arrestos, cuatro de ellos por infringir la ley de armas de fuego y uno por violencia contra un policía.

Los resultados de todos los estados ya fueron anunciados esta semana por las grandes cadenas de televisión estadunidenses: Biden consiguió 306 votos electorales, contra 232 del presidente Trump.

SE DESMARCAN DE BOICOT

Líderes republicanos en cuatro estados en los que ganó el virtual presidente electo de EU, Joe Biden, denunciaron un plan para hacer que los electores de su región voten por el presidente Donald Trump en el Colegio Electoral.

Legisladores en Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin afirmaron ayer que no intervendrán en la selección de los electores que emiten los votos definitivos que garantizan la victoria de uno de los dos candidatos presidenciales. Esto violaría la ley estatal y el voto popular, apuntaron varios.

No lo veo, salvo que encontremos algún tipo de fraude, del cual no he oído hablar nada. No nos veo abordando seriamente un cambio en los electores”, aseguró Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, quien dijo haber recibido multitud de correos electrónicos pidiendo la intervención de la legislatura. “Están obligados por ley a elegir de acuerdo con el voto popular’’.

El equipo de Trump ha presentado demandas que buscan demorar la certificación del vencedor y proporcionar posibles pruebas de un fraude.