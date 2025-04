Propondrán en el Congreso CDMX home-office para mejorar calidad del aire

Elvia Estrada Barba hará la propuesta y pedirá un día de trabajo desde casa y horarios escalonados para reducir congestionamiento vehicular y mejorar la calidad del aire en la CDMX.

La presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, Elvia Estrada Barba, ante las contingencias ambientales anunció que propondrá un día de trabajo desde casa y horarios laborales escalonados de entrada y salida para reducir el congestionamiento y uso de vehículos y mejorar la calidad del aire.



La también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, abundó que hacer home office y tener horarios laborales escalonados de entrada y salida, ayudará a incrementar la productividad, bienestar y calidad de vida de los trabajadores y sus familias, ya que se evita la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.



Consideró urgente retomar la iniciativa que busca modificar las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, la Ambiental de Protección a la Tierra y la de Fomento al Empleo. Finalmente dijo que presentará una iniciativa con esta acción y urgió a sus compañeros legisladores a apoyarla para traer mayores beneficios a los capitalinos.



La Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el documento de investigación “Impuestos Verdes: Herramientas Fiscales para la Mitigación del Cambio Climático y Desarrollo Sustentable”. El presidente de este grupo de trabajo, Pablo Trejo señaló que el documento propone tasas progresivas a los impuestos verdes que realmente disuadan las prácticas contaminantes.



En el texto se pide la creación de un Fondo Verde con mecanismos transparentes de reinversión, el desarrollo de incentivos fiscales para promover la economía circular, y la implementación de compensaciones para proteger a los sectores sociales más vulnerables. Asimismo, propone que se debe crear de inmediato una legislación en fiscalización ambiental en el próximo periodo ordinario de sesiones, como pasos indispensables para alinear a la Ciudad con los compromisos climáticos internacionales y construir un futuro más limpio, justo y próspero para todos sus habitantes.



Precisan que la CDMX presenta una situación ambiental crítica que demanda acción inmediata, pues la calidad del aire sigue siendo el problema más apremiante, con un 83.3 por ciento de los días en 2024 superando los límites permitidos de PM2.5 y un 63.3 por ciento en el caso del ozono. El sector transporte emerge como principal responsable, contribuyendo con el 88 por ciento de las emisiones de CO y 55 por ciento de los compuestos orgánicos volátiles en la Zona Metropolitana. Paralelamente, la gestión de residuos muestra cifras alarmantes: 13 mil toneladas generadas diariamente y una tasa de reciclaje que no alcanza el 4 por ciento, pese a la existencia de instrumentos como el impuesto a plásticos no reutilizables.