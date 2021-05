Se suma Calderón a alianza opositora

El ex mandatario llamó a votar el próximo 6 de junio por candidatos de la alianza opositora del PRI-PAN-PRD.

El ex presidente Felipe Calderón llamó a votar el próximo 6 de junio por el perredista Carlos Herrera y la priista Claudia Anaya, candidatos a las Gubernaturas Michoacán y Zacatecas, respectivamente.

A través de dos videos publicados en redes sociales, el ex panista manifestó públicamente su respaldo a los dos candidatos postulados por la alianza opositora del PRI-PAN-PRD.

En el video de apoyo a Herrera, Calderón le dijo a sus paisanos que el candidato es un hombre conciliador y que sabe crear empleos.

“Ustedes y yo sabemos los terribles problemas que sufre el estado, entre otros el crimen organizado y la delincuencia, que otra vez se han apoderado de amplias partes del territorio del estado”, comentó.

“Necesitamos un gobernador que esté comprometido a defenderte a ti y a tu familia, y no a defender los intereses de los delincuentes, necesitamos un gobernador como Carlos, que sabe crear empleos, que sabe crear empresas, que sabe trabajar, que sabe sacar a su familia adelante honestamente con el fruto de su trabajo”.

En el video de apoyo a Claudia Anaya, el ex mandatario federal señaló que Zacatecas es un estado pobre que necesita lo mejor.

“Claudia es una mujer fuerte, valiente, capaz, honesta, es una mujer que ha superado incluso una discapacidad que no le ha impedido alzar su voz en defensa de las y los zacatecanos”, expresó.

“Tú sabes lo que hay que desterrar en Zacatecas: la corrupción, la complicidad con el crimen organizado, el machismo ofensivo de quienes representan otras opciones distintas a la coalición Va por México”.