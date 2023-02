Presentan “De peregrina a peregrina” en el Museo Hacienda La Pila

Invitan el próximo jueves 9 de febrero a la conferencia “Fotografía Social y Documental” a cargo de Arturo Rosales, a las 12:00 horas.

Con la intención de promover el arte y la cultura, el Museo Hacienda la Pila de la Secretaría de Cultura y Turismo, en el marco de la exposición “Guadalupanas. Flor y canto”, recibió a la artista y escritora Mónica Guerrero, con la presentación de su libro “De Peregrina a peregrina”.



Sumando actividades académicas a la exposición que muestra el valor cultural de la Virgen de Guadalupe, en el estado y en el país, así como su proyección en el mundo, este recinto compartió con el público el libro que expresa testimonios, curiosidad y agradecimientos en las peregrinaciones que, cada año, se realizan a la Basílica.



En la presentación estuvieron Juan Carlos Muciño González, Director General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, Thelma Morales, Directora del Museo y Mónica Guerrero, autora del libro.



Después de una presentación y bienvenida, Guerrero compartió que es una mujer un poco inquieta, “me gusta estar llegando, plasmando, haciendo, encontrando y darle un resignificado a todo lo que me voy encontrando en el camino, hace algunos años empecé a hacer fotografía, no porque yo supiera, sino porque fue una gran amiga la que me enseñó”.



Dio un contexto de cómo inició en esta travesía de fotografiar las peregrinaciones, ya que desde la curiosidad logró formar parte de un proyecto más grande, y convertirse en un trabajo colectivo, en el que grandes personajes pudieran expresar sus emociones.



Con muchos caminos recorridos y después de ver impreso el libro, que es testimonio de la cultura devota de nuestro país, muestra el cansancio, sonrisas, miradas, flores, vestimentas y oraciones de hombres, mujeres y niños peregrinos que llegan con un propósito a ver a la virgen y con la convicción de recibir el favor pedido.



Una vez lograda su impresión, Mónica comenzó a tocar puertas para su primera exhibición en el Santuario Mariano, uno de los lugares más importantes de América y del mundo, logrando exponer 180 imágenes de peregrinos en el atrio de la Basílica de Guadalupe, abriendo espacios internacionales como el Mexican Cultural Institute, Washington DC.



“De ahí nos subimos al muro fronterizo de Tijuana y San Diego, y ese mismo día que expusimos fue uno de los eventos más importantes que hemos tenido, se abrieron las puertas de la esperanza a cinco migrantes para que pudieran abrazar a su familia, y en todos los lugares en los que hemos estado hemos logrado tocar algunas fibras” expresó la escritora.



Su objetivo como artista visual es poder llevar su libro a varios lugares para mostrar a las y los lectores que México es arte, colores, olores y tradiciones, teniendo como sentido de identidad e integración la fe, sin importar las posiciones sociales, dejando una huella de amor, amistad y tolerancia.



La exposición estará disponible hasta el próximo 12 de febrero y se recomienda a las y los interesados visitar el museo en un horario de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas, además se invita a participar el próximo jueves 9 de febrero en la conferencia “Fotografía Social y Documental”, a cargo de Arturo Rosales, en punto de las 12:00 horas.