Esto ya no puede seguir, un caso más de bullying en secundarias del Estado de México.

Un nuevo video que exhibe nuevamente a 2 jovencitas peleando se ha hecho viral en redes sociales, lleno de comentarios como “de nuevo mujeres”, #y dónde queda el ni una menos?”, “qué pasó con el 8M?”, #esto y no puede seguir así”, de verdad no es posible que se sigan presentando estos casos.”, etc, etc.



Las alumnas que se ven en dicho video pertenecen a la Escuela Secundaria “Nicolás Bravo” No.0417 ubicada en el municipio de Zumpango, Edomex, padres de familia aseguran que ya se les ha dado aviso a las autoridades académicas, pero han hecho caso omiso.



“Queremos que tomen cartas en el asunto, o se van a esperar hasta que terminen como la jovencita de Teotihuacán⁉️” señalaron los padres de familia.

#AltoAlBullying.