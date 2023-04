Denuncian que se acumula la basura en calles de Chimalhuacán

Las avenidas han sido abandonadas, la Dirección de Parques y Jardines ya no realizan jornadas de limpieza.

Vecinos de Chimalhuacán de diversos barrios y colonias denuncian la falta de responsabilidad de la Dirección de Limpias, pues en las calles y avenidas lucen con basura, los desechos ponen en riesgo a miles de familias en la presente temporada de lluvias.



Las avenidas han sido abandonadas, la Dirección de Parques y Jardines ya no realizan jornadas de limpieza, “Es correcto limpiar las calles, pero, amontonar y abandonar la basura en el lugar no debe ser, los desechos se acumulan, las calles se están convirtiendo depósitos de basura”, comentó Laura Rojas vecina de San Agustín.



En la colonia 17 de Marzo se realizó una jornada de limpieza, donde acudieron los empleados de la dirección de Limpias, de Parques y Jardines, podaron árboles que se encuentran en el perímetro de la primaria “2 de Octubre”, sin embargo, esta acción a causado enojo entre los vecinos; porque toda la basura, escombro y ramas de los árboles los dejaron en la zona. “Ahora hasta el tránsito por la banqueta nos quitaron, ahí amontonaron la basura y con alguna lluvia fuerte, va a arrastrar ese material a las coladeras y va a originar encharcamientos y hasta una posible inundación”, comentó Rocío Gómez delegada en la zona.



Por otro lado, la basura se amontona en los hogares, el carro de limpias acude una vez cada 15 días, propiciando que en los lugares solitarios depositen los desperdicios, el servicio particular les cobra 10, 20 y 30 pesos por costal o simplemente hay desperdicios que no se llevan, como cascajo, ramas de árboles y muebles “En la pasada administración, nos llamaban a jornadas de limpieza, traían camiones para levantar toda la basura y hasta los muebles viejos, hasta los tiliches se llevaban, ahora el camión no pasa”, mencionó la delegada municipal.