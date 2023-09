Exentan a gabinete de Del Mazo de comparecer por sexto informe

Aducen para ello la “falta de tiempo”, ya que por la transición de la administración impedirá citar a los secretarios.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura del Estado de México, determinó que en esta ocasión no se citará a comparecer al gabinete saliente con motivo del sexto y último informe de labores que presentará Alfredo del Mazo el próximo lunes.



El coordinador de Morena, Maurilio Hernández González, expuso que ello obedece a la falta de tiempo, debido a la conclusión de la administración estatal que encabeza Alfredo del Mazo Maza y el inicio de la de Delfina Gómez,



Manifestó que tienen previsto recibir por escrito el último informe de labores, el 4 de septiembre a las 9:00 horas, a través del secretario General de Gobierno, como se ha hecho en años anteriores y que, después de la entrega del documento, el gobernador mexiquense dará un mensaje a la ciudadanía en el Teatro Morelos, en lo que será una de las últimas apariciones públicas en el cargo.



De acuerdo con los legisladores mexiquenses, hasta el momento sólo se tiene contemplada su asistencia a la inauguración del Tren México-Toluca, dónde estará acompañando de la gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



​El vicecoordinador de la Jucopo explicó que legalmente la glosa del informe debe empezar 10 días después de su presentación y antes de los 20 días, es decir, tendrían que comenzar el 14 de septiembre, dos días antes del cambio de gobierno. Aunado a que ese día tomarán protesta a la nueva gobernadora, el siguiente se dedica a festejos conmemorativos del inicio de la independencia.



En este caso no procede llamar al nuevo gabinete porque no pueden dar cuenta por un trabajo que no les tocó hacer.



La Jucopo determinará de qué otra manera puede llevar a cabo en análisis del informe, sin que acudan las y los secretarios a responder las dudas de la Legislatura, pero sí tengan acceso a más información.



El documento se presentará al pleno en las primeras sesiones del tercer y último año de gobierno de la Legislatura y ahí se dará a conocer cómo se hará la revisión del último año del gobierno de Alfredo del Mazo.