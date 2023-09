Afirma Batres que gobierno capitalino no aflojará en el combate a la delincuencia

Martí Batres destacó que continuarán los operativos territoriales para reforzar el combate a la violencia y mantener la tendencia de los índices delictivos a la baja

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, encabezó el arranque del Operativo de Seguridad Gustavo A. Madero, en la colonia Gabriel Hernández de esta Alcaldía, para continuar con la estrategia de combate a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los habitantes de esta zona en la periferia de la Ciudad de México.



“Estamos trabajando con la idea de no aflojar en el combate a la delincuencia y a la violencia, en no aflojar en contra de la lucha hacia los generadores de violencia, no vamos a ceder ni un milímetro, ni un ápice a quienes quieren generar violencia en la Ciudad de México. Vamos a mantener, como lo hemos hecho, a raya a la delincuencia y por eso no vamos a dejar de hacer nuestros operativos territoriales”, señaló.



Martí Batres señaló que se desplegarán 2 mil 538 elementos y 112 vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional y la Alcaldía.



Además, dijo, se reforzarán los cuatro ejes de la Estrategia de Seguridad: “Coordinación”, “Investigación”, “Más y Mejor Policía” y “Atención a las Causas”, que han dado como resultado una disminución en los índices de incidencia delictiva y el aumento de confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia.



Durante el mes de agosto se nota una baja enorme en el índice de delitos de alto impacto en la CDMX, además de una reducción de homicidios con respecto a los meses de junio-julio, indico el jefe de gobierno.



Datos del INEGI muestran que a lo largo de este sexenio se han logrado disminuir en un 25% el número de víctimas de delitos, aumentando la confianza de diversas instituciones.



Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que, con el objetivo de construir una ciudad en donde los vecinos y vecinas de cada colonia se sientan seguros, en Gustavo A. Madero se desplegarán 42 equipos de trabajo, 2 mil 400 elementos, 87 vehículos, 43 motocicletas, un helicóptero Cóndor y una unidad blindada.



Destacó que en esta Alcaldía se han realizado diversos operativos y cateos que han resultado en la detención de múltiples generadores de violencia pertenecientes a células delictivas que operan en la ciudad.



Señaló que también se implementan Programas como “Reconecta con la Paz”, “Barrio Adentro” y “Salvando Vidas”, que atienden a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para disminuir los factores de riesgo que podrían conducirlos a cometer actos violentos.



La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, expresó que el objetivo de los trabajos coordinados de las distintas dependencias es disminuir los índices delictivos para lograr que la ciudadanía tenga condiciones para vivir una vida plena y tranquila.



El alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, agradeció que se redoblen los esfuerzos de seguridad y la protección de los habitantes de colonias como la Gabriel Hernández.