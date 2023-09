“Del Mazo se quedó corto ante las necesidades del Edoméx”: Mónica Granillo

Durante el desahogo del análisis que hicieron los diputados sobre el último informe de gobierno de Alfredo Del Mazo, se señalaron las carencias de la administración y sólo reconocieron la no injerencia en el proceso electoral por la gubernatura.

Mónica Granillo, a nombre de la diputada sin partido, resaltó los programas sociales en favor de las mujeres y familias, así como los relacionados en materia educativa, ya que en el sexenio recientemente concluido, se logró ampliar la matrícula estudiantil en todos los niveles a pesar de la pandemia.



Juana Bonilla de Movimiento Ciudadano arremetió contra la administración de Alfredo del Mazo por los altos índices de inseguridad y la falta de pericia en la ejecución de acciones ante la pandemia; la pobreza sigue afectando a las comunidades indígenas y la población del sur del estado; además señaló que los Caminos del Sur no fueron terminados; “le faltó al anterior gobernador, se quedó corto para las necesidades que hay en el Estado de México”, concluyó.



María Luisa Mendoza Mondragón del Partido Verde remarcó que en la entidad hay 107 mil mujeres mayores de 15 años sin empleo, el cual, es un dato frío que marca los resultados del informe; el salario rosa tuvo 2 millones de transferencias, sin embargo, fue un programa que generó observaciones del Osfem que siguen en trámite de solvencia por falta de padrones, siendo uno de los programas con más observaciones; el Sector Salud sigue requiriendo inversión en la infraestructura, y hay hospitales continúan inconclusos, además, de que el campo es el más olvidado.



Por el Partido del Trabajo, Sergio García Sosa señaló que hay otros datos respecto al informe de la pasada administración, pues existen cifras adversas en materia de seguridad; se profundizó la falta de fondos en el Issemym, y la falta de agua en diversas regiones de la entidad; señaló que el salario rosa no resolvió los problemas de pobreza.



De cada 10 pesos, 7 eran dedicados a Desarrollo Social de los mexiquenses y no se logró tal desarrollo; sólo destacó la altura democrática para no intervenir en la elección de la gubernatura.



Omar Ortega del PRD reconoció el trabajo en favor de los mexiquenses, donde hubo aciertos para aminorar la brecha de la desigualdad, la creación de nuevas empresas y puesta en marcha de ciudades mujeres y policía de género; ante los retos en materia de salud, inseguridad, y precariedad laboral, señaló que las demandas, necesidades y dinámicas cambian, por lo que el gobierno no puede quedarse atrás, sin embargo, no se pudo consolidar una política económica ni aumentar el empleo formal, aunque señaló que no es culpa de una sola persona, pues se requiere de los tres niveles de gobierno, en conjunto con la sociedad organizada, y sociedad civil.



El panista Francisco Santos reconoció los éxitos alcanzados que permiten al nuevo gobierno tener bases para soportar la nueva administración; dijo que con base en el nivel del pobreza del señalada por el Ceneval, el Edoméx fue la entidad que más redujo la pobreza del país; Con la administración de Alfredo Del mazo, la entidad fue la tercera con mayor crecimiento de empleos, principalmente para mujeres, en el país.



Enrique Jacob Rocha, a nombre del PRI recalcó que se tuvo un gobierno con instituciones capaces y finanzas sanas, así como programas que han beneficiado, por lo que no deben pasarse por alto los avances como el hecho de que 915 mil mexiquenses fueron alejados de la pobreza, el apoyo a más de 700 mil mujeres, la seguridad en patrimonio a 48 mil familias.



Aunado a ello, hubo 612 millones de pesos destinados a ciencia y tecnología; se fortaleció la infraestructura estatal en 960 centros de salud; se consolidó al estado como la tercera entidad del país con el mayor número de museos; se incrementó el presupuesto en seguridad, duplicándose el número de cámaras de video vigilancia; 18 mil millones de pesos fueron invertidos en obra hidráulica; y destacó el reconocimiento federal al gobierno de Alfredo Del Mazo.



Finalmente, Gerardo Ulloa de Morena, señaló que hay rezago educativo, y desigualdad, además de inequidad; y que los números que tienen validez, no son los que da el gobierno, son los de percepción que tiene la sociedad.