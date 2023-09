Le “cortan las alas” a Mario Delgado; no buscará la Jefatura de Gobierno

El experredista ha añorado este cargo desde 2012 y luego en 2018, por lo que para él no se cumplió el refrán de que la tercera es la vencida.

Su anhelo de ser jefe de Gobierno otra vez se ve truncado para Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, quien aseguró que no se inscribirá en el proceso interno del partido.



No obstante, para bajar este revés en su vida personal, Delgado Carrillo dijo en conferencia de prensa, que su mayor aspiración es ayudar a que la autonombrada Cuarta Transformación se mantenga al frente de la Presidencia de la República.



“Estoy seguro que el 2 de junio —de 2024— me tocará levantar la mano a la primera mujer presidenta del país”, expresó con voz quebrada y tras manifestar que no va por el Ejecutivo citadino luego de consultar con Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial de Morena.



“Entre competir por la ciudad y ganar el país con Morena, prefiero lo segundo”, aseveró el líder morenista. Mario Delgado, quien de esta forma se enfocará en organizar el resto de los procesos a nivel estatal para renovar 8 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno.



Desde hace dos semanas, Delgado Carrillo admitió su interés en competir para ser el abanderado de Morena en la capital del país, no sin antes aseverar que siempre se irá a donde sea útil al partido.



“Toda mi participación en la vida pública la he desarrollado en nuestra querida Ciudad de México, siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad que me recibió a los 18 años y que me cambió la vida”, fueron sus declaraciones en aquel momento.