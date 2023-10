Sandra Cuevas denuncia intento de secuestro y robo durante recorrido en Iztapalapa

Un grupo de personas intentaban voltear la motocicleta de la alcaldesa mientras ella se encontraba arriba de ésta; al mismo tiempo, gritaba: “¡me están secuestrando!”, sin embargo, los hombres continuaban destruyendo el vehículo.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, acusó a la administradora de la Central de Abastos de Iztapalapa, Marcela Villegas, de organizar a grupos violentadores para que boicotearan el primer día de su gira por las 16 alcaldías, visitas donde la funcionaria busca reunirse con simpatizantes para que la apoyen en su búsqueda por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



De acuerdo con la alcaldesa, más de 100 personas contratadas por Villegas acudieron a la vía pública, aledaña a la Central y comenzaron a golpear las motocicletas que conducían Sandra Cuevas y su equipo de trabajo, para después despojarlos de sus vehículos y llevárselos en grúas, todo con la finalidad de que no ingresaran a la zona de locales.



En los videos difundidos en redes sociales, se observa a Cuevas siendo rodeada por un grupo de hombres que intentaban voltear su motocicleta mientras ella se encontraba arriba de esta; al mismo tiempo, la alcaldesa gritaba “¡no me voy a ir, me están secuestrando!”, sin embargo, los hombres continuaban destruyendo el vehículo, al mismo tiempo en el que le salía humo debido a la fuerza que se le estaba oprimiendo.



Cuando Marcela Villegas increpó a la alcaldesa, le repitió en varias ocasiones que abandonara el lugar, ya que aparentemente la Central de Abastos forma parte de un fideicomiso en el que supuestamente tiene prohibido entrar. “¿Quieres que yo vaya a tu alcaldía a hacer un desmadre? Ustedes están cometiendo un delito, retírense, es un lugar privado, soy administradora del fideicomiso, es ilegal que usted entre de esa manera”.



Posterior al altercado, Cuevas dio un comunicado y advirtió que acusará a los autores del presunto delito; “ya estamos preparando la denuncia por secuestro exprés con propósito de cometer delito de robo, no me dejaban salir más de 100 delincuentes, también existió robo con violencia porque se llevaron más de 10 motos, hubo lesiones, violencia de género y hacia la comunidad LGBT+, a mis compañeras que pertenecen a la comunidad las desnudaron y les quitaron la playera, también vamos a denunciar por abuso de autoridad”, garantizó.



Igualmente, la alcaldesa acusó a Martí Batres, jefe de Gobierno de solapar los actos delictivos “todos saben que la administradora de la Central fue una imposición de Claudia Sheinbaum y no nos vamos a prestar a agresiones, invito a las autoridades a que en vez de estar violentando con sus delincuentes, atiendan el tema de baches, basura y la corrupción que hay en este mercado, el más grande del mundo pero el más cochino, pónganse a trabajar”, dijo.



Previo a su llegada, Sandra Cuevas solicitó un permiso a Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa, para recorrer ese territorio y realizar sus visitas, tal como lo señaló antes de pedir licencia, pues comentó que sin importar el partido que militara en la demarcación, avisaría a los ediles.



“Licenciada Clara Brugada, reconociendo su liderazgo en la alcaldía Iztapalapa, logros con los pueblos, barrios originarios y Utopías, le informo que visitaré algunos de sus lugares teniendo diversas actividades; haciendo equipo con las 16 alcaldías para construir juntos la #NuevaCapital”, escribió en su cuenta de X.



Sin embargo, de manera confrontativa, la exalcaldesa respondió: “estimada Sandra Cuevas, desde el 16 de septiembre solicité licencia como alcaldesa y no me corresponde otorgar permisos para usar la vía pública. No te preocupes, en los gobiernos de #Morena se garantiza la libre manifestación de ideas, a diferencia de Cuauhtémoc y otras alcaldías del PRIAN que restringen este derecho. Las Utopías son espacios para que todas y todos ejerzan con libertad sus derechos. Tienen arte, cultura, deporte, recreación y bienestar. Te invito a visitarlas y cambiar tu perspectiva sobre el diseño, uso y disfrute del espacio público”.



Al ser cuestionado por las presuntas agresiones hacia la alcaldesa de Cuauhtémoc, Martí Batres señaló que el aseguramiento de los vehículos de Sandra Cuevas fue debido a que no contaban con placas de circulación para transitar en la metrópoli.



“Vamos a ver qué es lo que sucedió ahí, respecto a las motocicletas, nos informaron que se las llevaron al corralón porque obstruían la circulación de ciertas vialidades primarias y no traían placas”, declaró.