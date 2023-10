Demandan renuncia de Ernestina Godoy por supuesta politización de la justicia

Personas que dicen ser víctimas de los actos de la Fiscalía CDMX destacaron algunos de los actos más visibles que calificaron como “casos de corrupción e incapacidad”.

Un grupo de personas que afirman haber sido víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) expusieron razones contundentes para exigir que Ernestina Godoy, no sea reelegida como fiscal por 4 años más.



El argumento principal de los demandantes se basa en que Godoy, quien fuera coordinadora de Morena en el pasado, tenía un conflicto de interés evidente al beneficiarse de modificaciones a la Constitución de la Ciudad de México mientras era legisladora. Esta polémica modificación supuestamente eliminó una prohibición que impedía que los diputados fueran nombrados fiscales, lo que, según los críticos, revela un abuso del poder político.



Los ciudadanos también argumentaron que la funcionaria ha politizado la justicia en lugar de buscar la imparcialidad y la protección de las víctimas. Alegan que su gestión está marcada por servir a intereses políticos y tomar decisiones influenciadas por el poder en lugar de priorizar la justicia y la seguridad de los ciudadanos. Esto ha llevado a una desconfianza generalizada en la FGJ y a la creencia de que se necesita una fiscalía independiente de afiliaciones partidistas.

Entre los actos más visibles que calificaron como “casos de corrupción e incapacidad”, destacaron:

Caso de Sofía y Esmeralda, dos jóvenes que murieron ahogadas al caer a una coladera sin tapa en viaducto mientras iban a un concierto en el Foro sol. “La fiscalía no llevó a ningún lugar la investigación y no hay ninguna autoridad responsable que haya sido castigada”.

La caída de la línea 12 del Metro con 26 muertes y cientos de heridos. “Ni un solo servidor público detenido, Florencia Serranía sin investigación, peritajes ocultos, las víctimas sin atención médica de calidad. La fiscalía cerró los ojos”.

-Caso Alejandra Cuevas, cuñada del Fiscal General Alejandro Gertz, acusada de homicidio y encarcelada. “Sin orden de aprehensión válida, sin respetar su derecho a la defensa, la fiscalía presentó pruebas inconsistentes hasta que la Corte intervino y le otorgó la libertad”

Caso de Montserrat Juárez. Una mujer de 25 años, primero reportada como desaparecida y después hallada muerta en un departamento en la CDMX. "La policía no reportó el caso como feminicidio y la fiscalía ya iba a cerrar el caso. La fiscalía no actuó hasta que las redes sociales presionaron".

“Ojalá que Ernestina Godoy también dé la cara y explique, entre otras cosas, por qué no hay detenidos por la Línea 12; por qué no fue sancionada la falta de manual de protección civil en el colegio Rébsamen; por qué persiguió fuera de su jurisdicción por un asesinato imaginario a María Isabel Cal y Mayor, ex nuera del influyente contratista José María Riobóo; por qué pretendió exonerar de plagio a la ministra Yasmín Esquivel; por qué le dio trato de terrorista a Viviana Salgado, a quien se le cayeron unas aspas de lavadora a las vías del Metro; por qué no procedió contra el ministerio público que presentó una licencia falsificada de Rosario Robles para encarcelarla por un delito que no amerita prisión oficiosa; por qué insistió en violar el fuero del fiscal de Morelos; dónde quedaron los millones robados por sus ministeriales a Black Wall Street Capital”, acusaron.



Finalmente, los ciudadanos hicieron un llamado urgente al Consejo Judicial Ciudadano para que realice audiencias públicas y escuche a los habitantes de la ciudad antes de tomar una decisión sobre la reelección de Ernestina Godoy.