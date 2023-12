TRAS PRESUNTO CASO DE CORRUPCIÓN DE SU HIJO, AMLO AFIRMA: “ESTOY TRANQUILO CON EL TRIBUNAL DE MI CONCIENCIA”

Al cierre de su gira por el Estado de México, el Presidente afirma que se encuentra muy feliz, a pesar de que se acerca el final de su mandato.

Después de que la semana pasada, Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fuera relacionado con un presunto caso de corrupción, entre la empresa propiedad de uno de sus amigos íntimos, Almícar Olán, y el gobierno morenista de Quintana Roo, el titular del Ejecutivo dijo tener la conciencia tranquila.



Al cierre de su gira por el Estado de México, que fue de tres días, en el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca, añadió que se encuentra muy feliz, a pesar de que se acerca el final de su mandato, en septiembre del 2024.



Y dijo que no tiene apego al poder o al dinero, y ello le permite no aferrarse al cargo.



“Esto es lo que me permite resistir, lo que me ha permitido luchar por muchos años por mis ideales, por mis principios, y poder decir, casi al final de mi mandato, que me siento muy feliz, y que estoy, en verdad, muy tranquilo con el tribunal de mi conciencia”, refirió.



Entre gritos de beneficiarios de los programas sociales, que le pidieron que se reelija, dijo que está en contra de dicho mecanismo electoral.



“No hay que tener mucho apego, ni con el poder, ni con el dinero. Eso no es la felicidad. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad”, dijo.



Cabe mencionar que al concluir la gira de trabajo del fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las condiciones de estabilidad económica propiciadas por el Gobierno de la Cuarta Transformación han resultado en la disminución histórica de la pobreza y la desigualdad en México, lo que se traduce en mayor justicia social.



Expuso que el presupuesto 2024 garantiza la continuidad y ampliación de todos los Programas para el Bienestar.



Dijo que en Toluca están inscritos mil 153 mujeres y hombres en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, iniciativa que garantiza su formación profesional, oportunidades y que la delincuencia no los incluya en sus filas.



En materia de becas, el mandatario explicó que ya suman 3 mil 385 universitarios, 39 mil 908 estudiantes de bachillerato y 23 mil 839 familias con hijas e hijos estudiantes del nivel básico. A estos últimos, anunció, se agregarán 13 mil nuevos beneficiarios.



Del programa La Escuela es Nuestra destacó que a la fecha hay un avance de 23 por ciento en la distribución de este apoyo, sin embargo, instruyó a Pamela López Ruiz, encargada de la iniciativa, que antes de terminar su mandato cubra el total de los planteles.



Sobre la pensión para personas adultas mayores, el jefe del Ejecutivo reportó 66 mil 916 beneficiarias y beneficiarios que a partir de 2024 accederán a 6 mil pesos bimestrales.



También las personas con discapacidad tienen asegurado este apoyo y ahora es universal en el Estado de México. Se entrega de los 0 a los 64 años.



Las hijas e hijos de madres trabajadoras seguirán recibiendo recursos para cuidados. Los productores de Toluca ya son 2 mil 369 y continuarán recibiendo apoyos de Producción para el Bienestar, además de fertilizantes.



El presidente López Obrador resaltó que los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional construyeron en dos años y medio el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Zumpango y en Tulum, Quintana Roo, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en sólo un año con cinco meses.



En dos años y medio, dos mil 749 sucursales del Banco del Bienestar y más de 400 cuarteles de la Guardia Nacional.



“Dicen que estamos militarizando el país. No. Se olvidan de que el soldado es pueblo uniformado. (…) Nos están ayudando. Cumplen con su misión de garantizar la paz y la tranquilidad y también de auxiliar al pueblo en momentos difíciles como ahora el huracán que afectó en Guerrero, en Acapulco, los primeros en llegar y ahí están repartiendo despensa y comida y refrigeradores y estufas y limpiando y cuidando los integrantes de las Fuerzas Armadas, entonces ellos nos están ayudando”, remarcó.



Aseguró que al término de su administración estarán concluidas todas las obras en curso, como el Parque Ecológico Lago de Texcoco, el Trolebús de Chalco a Santa Martha Acatitla y la construcción de una universidad dedicada a la impartición de licenciaturas de ciencias de la salud.



También el Tren Suburbano al AIFA y las estaciones pendientes del Tren El Insurgente, que va de Toluca a la Ciudad de México.