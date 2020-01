GARCIA LUNA: “EL GRAN NEGOCIADOR”

Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública de México, está negociando con el gobierno de Estados Unidos para evitar un juicio, reveló un documento judicial

El ex secretario mexicano encargado de combatir al crimen organizado y hoy acusado de colusión con narcotraficantes, Genaro García Luna, podría haber iniciado el proceso de declararse culpable para negociar con los fiscales federales que siguen su caso en Brooklyn, Estados Unidos.

De acuerdo con un documento judicial, difundido por el periodista Alan Feuer del periódico The New York Times, que fue entregado a la oficina del juez Brian Cogan, de la Corte federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, se indica que las negociaciones de García Luna con el gobierno estadounidense iniciaron el pasado 3 de enero, día que se declaró “no culpable” de los cargos que le imputan.

En el documento, firmado por García Luna, uno de sus abogados y un fiscal del Departamento de Justicia, se señala que las partes informan al juez “estar involucrados en las negociaciones, las cuales podrían resultar en una disposición de este caso sin un juicio”.

El texto indica que solicita más tiempo “para concentrar esfuerzos en las negociaciones, sin correr el riesgo de que, a pesar de las diligencias, haya tiempo razonable para preparar eficazmente un juicio”.

De ser así, el caso se resolvería sin necesidad de ir a juicio y orillaría a García Luna a revelar información sensible sobre su colaboración con la organización criminal que presidió Joaquín “El Chapo” Guzmán y cuya titularidad se atribuye hoy a Ismael “El Mayo” Zambada.

Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Aunque Calderón convirtió el combate al crimen organizado en uno de los ejes principales de su mandato en México, las autoridades estadunidenses acusan que el alto mando policiaco estuvo involucrado de manera directa con los criminales a los que debía combatir.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en la localidad texana de Grapevine bajo acusaciones de corrupción, narcotráfico y falsas declaraciones.

El pasado 17 de diciembre se le negó el derecho a libertad bajo fianza y se ordenó su traslado a Nueva York, donde está siendo juzgado para determinar su culpabilidad o no de cada uno de los cargos que pesan en su contra.