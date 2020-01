NACE EL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN LABORAL

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral viene a sustituir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y será el encargado de resolver los conflictos laborales del fuero federal y mecanismo de solución de controversias, obligatorio para trabajadores y empleadores.

Este 2020 trae cambios en la justicia laboral con la puesta en marcha del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que viene a sustituir a la Junta de Conciliación y Arbitraje que deja 196 mil 905 asuntos individuales a junio de 2019. El tiempo estimado para resolverlos es de 27 meses entre el primero de julio del año pasado al 31 de diciembre de 2021.

Este organismo público se puso en marcha ayer luego de que el lunes pasado se publicara su Ley Orgánica y lo hace con carácter descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión camina hacia el cambio gradual en el mundo laboral que comenzará a gestarse a fines de este año.

El Poder Ejecutivo publicó en Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con lo cual nace el organismo regulador de la democracia sindical y se cumple en tiempo y forma con los objetivos de la reforma al sistema de justicia laboral.

Así lo afirmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al precisar que el nuevo centro tendrá a su cargo el registro nacional de organizaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, así como la verificación de procedimientos de consulta y democracia sindical. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que el Centro es el organismo encargado de aplicar la conciliación para resolver los conflictos laborales del fuero federal y mecanismo de solución de controversias, obligatorio para trabajadores y empleadores.

El objetivo del Centro es que en un plazo máximo de 45 días resuelva los conflictos laborales a través de mediación, y en caso de no lograrlo los asuntos que no se resuelvan irán a tribunales.

Para Manuel Fuentes, académico de la Universidad Autónomo Metropolitana especialista en derecho laboral, el tema de la conciliación en la nueva estructura se convierte en un obstáculo para que el trabajador pueda resolver más rápido sus reclamos.

Si el trabajador no acepta la conciliación que le ofrece el patrón, tendrá que acudir al Tribunal y presentar una demanda formal y notificar al patrón con actuarios distintos, de manera tal que este proceso en vez de resolverse de manera pronta, puede prolongarse. En mi opinión, no es la mejor forma de resolver esta problemática”, dijo.

Además de la mediación de los conflictos laborales, este nuevo Centro tiene la encomienda de registrar los contratos colectivos de los sindicatos del país.