Declaran estado de emergencia en las costas del Atlántico canadienses ante una posible masiva tormenta invernal.

Este viernes las autoridades de la provincia canadiense de Terranova y Labrador, en la costa del Atlántico, declararon estado de emergencia en grandes áreas de la provincia por una masiva tormenta invernal que se prevé que deje caer hasta 70 centímetros de nieve. El ayuntamiento de la capital de la provincia, San Juan de Terranova, recomendó que la gente no salga de sus viviendas, ordenó el cierre de todos los comercios y empresas, y prohibió la circulación de vehículos que no pertenezcan a los servicios de emergencia.

Previous Fallece el hombre más pequeño del mundo, a sus 27 años de edad por una enfermedad respiratoria.