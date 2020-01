Ebrard lanza advertencia a migrantes: si vienes a causar conflicto, te regreso a tu país

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, defendió la actuación de la Guardia Nacional que impidió el acceso de caravanas migrantes a territorio nacional y advirtió que el gobierno mexicano regresará a su país a todo aquel migrante que venga a provocar violencia o conflicto en nuestra nación.

“Si vienes a provocar conflicto te regreso a tu país….”, advirtió Ebrard a los migrantes, sobre todo centroamericanos que en las últimas semanas han intentado ingresar por la fuerza al país a través de nuestra frontera sur.

Al participar en la Plenaria de los senadores de Morena, Ebrard justificó los operativos donde se registraron enfrentamientos entre la Guardia Nacional y caravanas de migrantes y explicó que se deben ceñir a las leyes mexicanas y quienes busquen ingresar por la fuerza “serán regresados a su país”, salvo que entre todos se determine que ya no haya fronteras.

Sin mencionarlo por su nombre, Ebrard se refirió a las críticas que lanzó el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo, que calificó como “una salvaje agresión” el operativo de la Guardia Nacional contra esa caravana de migrantes centroamericanos y sostuvo que si no le gusta las leyes en materia migratoria y de refugio que existen, que envíe una iniciativa para modificarlas.

“Por ahí hay un diputado que no le gusta la ley…que presente una iniciativa y que se cambie la ley”, fustigó.